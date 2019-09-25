婚姻是毀了愛情的殺手？研究：離婚有4大致命傷　雙方都有責任　

「幾多對持續愛到幾多歲？」每個女人步進教堂的一刻，總是對自己的婚姻生活無限瑕想，充滿期待，希望有一個幸福美滿的將來。但是不管戀愛時多甜蜜，從另一半口中吐出的承諾多麼真摰感人，當兩人的關係消逝時，所有的愛與承諾都瞬間煙消雲散。

每個女人結婚的時候都希望自己往後生活幸福快樂。(Unsplash)

宋仲基和宋慧喬這對童話婚姻的破裂讓大眾驚訝。(Kyo1122@IG)

先不說普通人，單是娛樂圈中，今年有多少對大眾口中所謂的「童話」破滅？宋慧喬與宋仲基；具惠善與安宰賢；范冰冰與李晨等等都無一幸免。

具惠善、安宰賢更是看得出婚姻生活中總是有很多問題出現。(《新婚日記》劇照)

現今時代的人對於婚姻變得開放，合則來，不合則散，當愛情的濾鏡退去後，很多情侶一進入婚姻後就會因浪漫消逝，接受不了生活的真面相或者因了解而分開，導致離婚率一年比一年高；但是老一輩的人卻認定結婚對象就是要白頭到老的人，即使只是沒有了愛，大多也只好認命，選擇做有名無實的掛名夫妻。

受西方影響，現今時代的人對於婚姻變得開放，合則來，不合則散。(《今生是第一次》劇照)

到底導致離婚的最大原因是什麼呢？經營一段婚姻並不容易，如果離對雙方都是解脫的話，這並不是一件壞事。但是如果是因誤會而斬斷一段天賜良緣就是浪費了。由哥本哈根大學(University of Copenhagen)公共健康系的Strizzi Jenna Marie教授刊登在《Journal of Sex & Marital Therapy》中的一篇研究中就列出了4個導致夫妻婚姻離異的主要原因。

導致婚姻破裂的原因有很多，但都是雙方共同造成。(《男朋友》劇照)

這次的研究一共調查了2,371名平均年齡45歲的離婚人士，調查數據顯示，有44%的人是本人提出離異，有40%的人是對方提出離異，只有16%的人是在相方同意下結束婚姻。

研究調查了2,371名平均年齡45歲的離婚人士，找出了4個主要離婚原因。(《男朋友》劇照)

4個導致婚姻失敗的原因：

資料來源：mindbodygreen、psychologytoday、《Journal of Sex & Marital Therapy》、NCBI