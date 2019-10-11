女追男明明隔層紗　卻易進退失據？一招直線攻陷十二星座男生的心

【十二星座．愛情】俗話常說「男追女隔層山，女追男隔層紗」，女生常常被指善變、心意難測，因此予人難以追求的感覺。而男生普遍被認為頭腦簡單，容易滿足，而且大部份是視覺動物，因此只要女生稍稍花點心思加上半點姿色，就能把男生追到手。

然而，這樣的刻板印象早已不再是事實，連十多年前的台劇《惡作劇之吻》也帶出了「女生要洞悉男生的心意從不是易事」這個道理。現實中雖然不是每個男生都是IQ200的江直樹（《惡作劇之吻》男主角），像他那般內斂難懂，卻也見證過太多女生苦苦追求，始終不能吸引對方注意的例子。

女追男在現實中經常上演。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

女追男總是有萬般糾結，有時候，付出太多、做得「太白」怕對方覺得理所當然，即使在一齊後也不懂珍惜自己；偷偷暗示自己心意、被動等待對方開口又怕他過於遲鈍，未能感受到自己的愛意；一旦心急了，過於主動，步伐太快，對方又會被嚇怕。女生總是無法拿捏「做得太少」和「做多咗」之間的界線，其實只要「做對了」就能輕易俘虜對方的心。每個人內心都總有容易「被攻陷」的一部份，不妨參考一下俘虜十二星座男生的招數。

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