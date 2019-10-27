【Birds of prey】小丑女為愛任由擺佈　衝破失戀才是自己的英雄

繼之前《自殺特攻：超能暴隊（Suicide Squad）》，今次DC電影以「小丑女」為主題，早前終於推出《猛禽暴隊：解瘋小丑女（Birds of prey）》預告片，將於明年上映。不過瑪格·羅比今次不只是演員更成為監製，為「小丑女」打造一個新造型！眾所周知「小丑女」愛情大過天，今次電影開首竟然是要與小丑分手？因為對愛情瘋狂而誕生了「小丑女」，她為愛人討好一切，卻最後只剩自己，果然有種女生叫「小丑女」！電影要叫她面對失戀，認識其他女生，共同保護葛咸城的少女，成為新的女英雄？原來一切為了女性獨立，充分展現自強不息。（以下內容或含劇透）

小丑女為情哭泣，很狼狽？(《猛禽暴隊：解瘋小丑女》預告片劇照)

單向愛情的討好 「小丑女」變身改變自我

小丑女原名叫Harleen Frances Quinzel，是一名知名心理醫生，在犯罪心理學上有一定權威。她在精神病院負責治療小丑，花了很長時間都無法靠近小丑，而對他的精神狀態及心理世界產生興趣和征服感。相處之中她竟然慢慢對小丑的經歷產生同情，對小丑相當迷戀。小丑女與一般女生一樣會為情瘋狂、為愛而生，之後她更為了愛情而犯險，協助小丑逃離精神病院，為求取悅小丑更變成他一樣瘋癲的人。之前《自殺突擊隊》電影都有講述她「變身」時刻，小丑女甘願為小丑而死，而跳入化學池漂白全身，池中小丑擁抱親吻她的一刻，粉紅色和藍色的顏料在池水中出現。小丑女從此成為無惡不作的女罪犯，夢想與小丑步入教堂、結婚、生子。愛情令人迷失自我。小丑女當日因為愛情而重生，討好不愛她的小丑而改造自己，單方無私的給予，任由男人擺佈，完全愛情大過天。其實有不少女生對於愛情都是這樣，愛上一個好像小丑般的男人，將自己變成小丑女一樣，為感情改變自己設法討好，為得歡心。

昔日小丑女不再，分手後要有新形象大轉變。(《猛禽暴隊：解瘋小丑女》預告片劇照)

滑稽的僕人 沒了愛情什麼都不是

今次《猛禽暴隊：解瘋小丑女》一開始就是小丑竟與小丑女分手，令她傷痛不已。對於很多女生而言，這是一件不能輕易接受的事。預告中她自述自己是一個滑稽的僕人，沒有主人的倚仗就什麼都不是，亦沒有人關心主人背後的人是誰。對於愛情，單方面的給予沒有回報，就好像主僕關係。她才自覺原來她的一切付出都是不被重視，認為對小丑的感情只是一個滑稽的愛情故事，失去愛情的她再無依靠，她才覺悟自己的愛情路上，早已轉變自己，失去自我。所以她失戀後，將飛鏢射在一幅有小丑的畫上，埋怨一切。

小丑女飲酒剖白自己沒愛情就沒價值的可笑。(《猛禽暴隊：解瘋小丑女》預告片劇照)

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女性自我解封 不再為情困

或許正因為出現轉變，令人失去方向，才得到一個新的機會，擺脫往日愛情的枷鎖，表現女性自強。小丑女決定要自我解封，剪去頭髮，以短髮全新造型展示一個新的她。她積極尋找自我絕不再討好別人，學會獨立自主只為自己而活。在愛情路上跌倒的女生絕對不只一個，小丑女明白人是需要自我解封，亦需要人一同結伴同行。在過程中，她發現很多女性都有同樣狀態，認識到女性朋友「女獵手」、「黑金絲雀」、蕾妮·蒙托亞和卡珊德拉·該隱，在無人守護葛咸城的情況下，一起聯手保護少女以脫離邪惡組織。小丑女終於找到屬於自己的方向和抱負。

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他們應該懼怕我，不是你，不是小丑先生，因為我是瘋狂的小丑女。 小丑女

小丑女變監製 新轉變用新造型

之前《自殺突擊隊》導演大衛艾亞曾經說過小丑女的本性，就是擅長操弄別人、火上加油，唯恐天下不亂，令事情變得不可收拾，是全隊之中最難掌握飾演的角色。其實這些都是女性瘋狂的特質，今次電影亦有好好利用女性力量！瑪歌羅比（Margot Robbie）完全演活了「小丑女」一角，今次電影都當然繼續由她主演，不過今次瑪歌羅比更同時擔任電影監製。她與電影團隊決定重塑Harleen的形象，瑪歌羅比表示雖然小丑女很美麗又喜歡開玩笑，但為人卻很暴力和危險，難以預計她的下一步。所以今次小丑女新造型，她在分手後絕不再穿上從前小丑女的服飾，以身著五彩紙屑外套、桃紅背心牛仔褲和短髮示人，呈現全新造型。而小丑女之前《自殺突擊隊》中的紋身都不會再見。

新形象：五彩紙屑外套、桃紅背心牛仔褲和短髮。(《猛禽暴隊：解瘋小丑女》預告片劇照)

瑪歌羅比認為小丑女為人喜歡社交，絕對不需要為她做一套個人電影，所以讓小丑女與DC漫畫其他的女性角色組成一隊，引出女性賦權主題。因此她決定用女導演，就連參與製作電影的幕前幕後，大多數都是女性工作人員。瑪歌羅比感言在超級英雄的電影作品之中，很少會以全女性為主的電影，所以今次限制級女性幫派電影絕對是女性自強的作品，呈現女英雄不再依賴愛情，展現忠於自己的獨立形象。

小丑女仍然是小丑女，不過只是變得更加堅強，不再單是為情瘋狂。(《猛禽暴隊：解瘋小丑女》預告片劇照)

愛一個人最怕是迷失自己，好像小丑女一樣最後能夠做到忠於自己，才可成為自己的英雄。

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