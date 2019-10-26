古天樂「老婆」現身？楊麗娟11年後能放下劉華？數癡情粉絲經典史

10月初古天樂在謝安琪演唱會上宣佈訂婚之後，早前出席《犯罪現場》首映禮時，在場有一名大陸女粉絲叫囂自稱是古天樂老婆，引起現場騷亂。這名瘋狂女粉絲被保安制止時，又高叫：「老公！他們打我！他們打我！」，最後更向媒體V字手勢。其實演藝界不時有瘋狂粉絲追星的事件，過往曾經有粉絲對偶像的愛意達到一個瘋狂，出現走火入魔的狀態。果然明星不易做！

古天樂49歲生日都不忘為電影《犯罪現場》做宣傳。(Instagram@ kootinlok_louis)

激動大叫就會變成古天樂老婆？

49歲古天樂自從在謝安琪紅館演唱會上透過影片說出：「我剛剛訂婚，晚安，播完」，雖然未知疑似宣佈婚約一事的真偽，但足以震撼娛樂圈，令一眾粉絲夢碎。日前，電影《犯罪現場》主演的古天樂、宣萱、張繼聰、顏卓靈、姜皓文等藝人出席首映禮，當日其實正正是古天樂49歲的生日，卻遇上瘋狂粉絲的擾亂。台下女粉絲在活動中途突然多聲大叫：「我是古天樂的老婆！」，又大吵大鬧「我在這裡，我是古天樂的老婆，大家看過來。」其實現場保安都紛紛上前制止，卻反被這名瘋狂女粉絲怒視著，一度高聲叫喊說：「他們打我！他們打我！」，情緒十分激動，叫聲相當刺耳。保安都不時叫她冷靜，女粉絲見她引來眾多現場媒體的拍攝，便雙手舉起V字手勢展露笑容。雖然台下出現騷動，但古天樂與台上的一眾藝人繼續保持專業認真的工作態度。一眾網友都紛紛批評和指責女粉絲，又吐槽公眾場合做出如此行為實在太丟人！

日前，古天樂與宣萱、張繼聰、顏卓靈、姜皓文等藝人出席電影《犯罪現場》首映禮，當大眾都揣測古天樂在謝安琪演唱會上自爆已訂婚的女主角是宣萱，首映禮台下即有粉絲自稱是「古天樂老婆」。（VCG）

【按圖看】古天樂粉絲現身電影《犯罪現場》首映禮現場，自稱「我是古天樂的老婆！」：

NU' EST成員黃旼炫曾被瘋狂女粉絲跟蹤。（VCG）

不尊重偶像私隱 又跟蹤又潛入 被世人指罵討厭都要親近?

如今追星熱潮依然掀起，香港不少的少男少女對韓國藝人偶像十分崇拜，他們不只會購買專輯，更會追看每場演唱會，積極參加官方簽售會，接偶像機等，支持心愛的偶像。今年4月一名叫「Duckie」的香港女粉絲竟然瘋狂的潛入韓國選秀節目《PRODUCE X 101》練習生的宿舍內，她更加由窗外拍攝多張宿舍房間內的照片，更在Instagram上公開張貼2則限時動態。

瘋狂女粉絲成功潛入練習生的宿舍外。(twitter@exposingduckie)

從她的照片中，可見地上放滿食物的行李箱，然後寫上「X睇黎入面真係冇野好食，個個帶勁多零食去」，暗嘲節目組對藝人的膳食上有照顧不周。事後引來一眾海內外粉絲的斥責，都在Twitter上熱烈討論和被火速起底，亦指她有偷竊之嫌。雖然「Duckie」面對大量粉絲的抨撃，但仍然表示即使被檢舉她的IG，都不能阻止她繼續追星的事情。最後節目組基於安全問題，將部分練習生搬離宿舍。

照片只見零食放滿在行李上，而沒見其他人。(twitter@exposingduckie)

其實「Duckie」都不是第一次侵犯韓國男藝人的私隱，在韓粉界十分有名氣。年初，NU' EST成員黃旼炫當時一人到日本旅行，她就貼身跟蹤更加大肆炫耀，將一系列所影的照片上載到Instagram上。偶像發現後，都驚慌逃走，不過該名女粉絲卻指知道偶像討厭自己，仍會繼續纏擾對方，更聲稱自己：「多謝你俾我知你有幾僧（憎）我，唔緊要，我有的是時間，我地（哋）慢慢玩」。其實粉絲要支持自己心愛的偶像，就要懂得尊重偶像，和偶像保持適當的距離，保障偶像的私隱。

【點撃看】Duckie：「我X你好香」！即上Twitter上公審，粉絲聲討！

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要數劉德華的瘋狂女粉絲，相信楊麗娟是一個經典。（VCG）

楊家追星悲劇 愛女迷戀華仔 父甘願跳海

一提及追星，都不少網友想起天王劉德華的瘋狂女粉絲楊麗娟(娃娃)。楊麗娟是內地蘭州人，自15歲起就痴迷於男神劉德華，更加輟學追星，她曾經揚言：「見不到劉德華，我就終身不嫁。」又表示一生中只喜歡劉德華，其他人對她都沒有意義。家人由初時的反對，到終於支持愛女達成她的心願。當時她的父親楊勤冀賣屋賣腎決心賺一筆錢，滿足娃娃去香港找劉德華。在2007年，楊麗娟一家來到香港一見偶像劉德華，當時楊麗娟希望借助媒體的力量以公共輿論來接近偶像，而當時該媒體聲稱可以給予機會，所以事件隨即大肆報導。

她在父親死後，都曾多個國內節目上受訪。(取自視覺中國)

楊麗娟一直只盼與劉德華單獨見面，好好介紹自己讓他記得自己，可惜一直未有機會。2007年3月26日凌晨，68歲的父親楊勤冀因女兒未能單獨與劉德華見面而跳海自殺，遺書中內容是大罵劉德華，楊麗娟聲稱父親遺願是要劉德華與她見面。她們一家人的極端行為引起全國波動。劉德華曾開腔回應：「如果一個女孩很喜歡我，然後她的爸爸做這麼多傷害自己的事情！她亦無見到父親的行為，是一份遺憾。」他指有歌迷會的方式可以相見，如果她有金錢上的問題，都會有人捐錢幫助她的事項以支持她的參與。事件後楊麗娟的生活拮据、家破人亡，繼續一直引起各路媒體的關注和報導。事件後對楊麗娟有很大的影響，上年，40歲的楊麗娟就接受內地網媒訪問，剖白多年來的心聲。

【點撃看】楊麗娟爆紅 一直被冷嘲熱諷 多年後感情放下?

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幻想與明星來一場偶像劇？ 愛上錯覺恐變病！

由以上追星行為，可見粉絲對偶像的一舉一動都十分關注，有時更會因為追星而情緒崩潰，將偶像明星放在心中一個十分之重的位置上。雖然在現實生活中，明星們與粉絲都有一定的距離，但他們對粉絲的生活應會有好大的影響，或者甘願以不同方式表達自己的愛。原來堅信某人對自己產生了愛情，可能是患上「情愛妄想症」(Erotomania)，根據《psychologytoday》儘管患者與該對象之間的聯繫很少或沒有，都可能會因環境而出現錯覺和妄想，即使遭到對方拒絕，都只以為是考驗自己對愛情的忠貞程度，最終與對方一直在糾纏不已。

想支持喜愛的偶像本是一件好事。在崇拜偶像時，切記不要過份沉迷，忘卻留意周圍的人和事。追星最重要保持理性，都要懂得尊重偶像的感受和私隱。

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