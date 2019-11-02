【心理測驗】全心去愛卻屢碰渣男　全因你只顧付出讓關係失衡？

大概每個人都經歷過對愛情「仆心仆命」的時期，即使明知愛得奮不顧身可能會讓自己心碎，她們仍然對那個他義無反顧。

那個很天真很傻的年代，我們都成為了楊千嬅歌詞中那個愛得很英勇的人。有人會幸運地遇上對自己同樣真心的伴侶，有人卻屢屢碰上爛桃花，付出再多，還是換不來對方一絲憐憫，這樣的愛，看似偉大卻卑微。即便如此，她們卻有越挫越勇的心態，上一段受過傷，下一段還是盲目地付出。她們說愛一個人不應計較付出，於是世界只有對方，卻忘掉了兩個人的關係中不應只有一人被愛。

有些女生，總是有吸引渣男的磁場。（《伊藤君AtoE》劇照）

屢屢遇上「渣男」，身邊朋友都替你不值，卻忽略了任何事都是一隻手掌拍不響。所謂「爛桃花」不一定是命中注定，反而大多是人為。或許是如以上所說般愛得盲目，只顧住迎合對方，卻忘掉了愛自己，對方自然不懂得珍惜你；又或許本是大好姻緣，只是你的不安、對愛情的戒備心，明明喜歡對方卻不願承認，磨滅了對方對你的耐性，由熱情殷勤的追求者變為忽冷忽熱的「賤男」。到底你有沒有「爛桃花」的磁場呢？即做以下心理測驗，找出答案。

屢屢遇上渣男，你對愛情失望了嗎？（《東京女子圖鑒》劇照）

假設你有一個短假期，你會如何度過？ A.到酒吧放鬆 B.約好友聚會 C.快閃旅行 D.靜靜地看書

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