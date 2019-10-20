【心理測驗】職級薪金是擇偶考慮條件？ 你理想伴侶的職業是...

在那個還是發展Puppy Love的年紀，我們相信愛一個人不計較條件。只是隨住年紀漸長，見識越多，即使「無條件」地愛一個人也可能是因為對方條件好，拍拖是如此，結婚更甚。而職業往往是考慮結婚對象的一大因素，到底在你心中，理想伴侶的職業是甚麼？

與別人初相識時，每每頭幾條問題就是「你返咩工？」，一是為了延續話題，最重要是從職業了解對方，也會有人順道判斷雙方有沒有發展下去的機會。身邊總是有些女生每任男友都「換湯不換藥」，只獨愛同一個職業，第一任男友是舞蹈員，往後的所有另一半都是舞蹈員；又或者有些只求安穩生活的大齡女子，總是圍在醫生、律師身邊轉；又或者有些女生會愛上同行，因為這樣的對象才能彼此理解，明白對方的處境。

不少人都想找個醫生成為伴侶。（《白色強人》劇照）

約會網站eHarmony曾經做過一項調查，訪問了1,000個單身人士，請他們列出理想伴侶的職業。第一名毫無驚喜，由醫生當選，而最受單身人士歡迎的第二個職業則是老師，首兩名都是收入較高的職業。然而，受訪者不只是考慮對方的薪酬，設計師或藝術家也排在第八名，才華洋溢也可以得人歡心。你容易對甚麼職業的男生有好感呢？即做以下心理測驗，找出答案。

如果你要為子女報讀興趣班，你會選以下哪一樣呢？ A.小提琴 B.魔術 C.畫畫 D.棒球

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