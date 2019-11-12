【星座愛情】另一半出軌仍盲目原諒　獅子座鄭秀文還未算最癡情？

曾經有人說過戀愛會讓人變蠢，平日多精明的女生，拍拖時也會做出很多旁人眼中「很傻」的事。別人都說她們被戀愛沖昏頭腦，其實她們心知自己愛得盲目，只是愛上了又不能自控，即使遍體鱗傷，仍願勉強捱下去。

而愛情中傷人的事，莫過於兩個人的關係出現了第三者。變心了，你付出再多，也只是吃力不討好，得不到另一半讚許，也得不到世人稱頌。娛樂圈中的「人辦」比比皆是，年初轟動全城的「安心偷食」事件，許志安在記者會上的眼淚大眾並不受落，鄭秀文卻選擇了原諒丈夫，並坦言「不放棄自己，不放棄對方」；又如台灣藝人阿翔與謝忻發生婚外情，他的太太Grace選擇原諒，並發文力撐丈夫，「我們可以享受你的最好，也可以一起承受最壞的」。

面對出軌的另一半，你又能輕易原諒嗎？（VCG）

這些選擇原諒外遇丈夫的太太，有人說偉大宛如聖人，但更多人都直言她們很傻，把萬般委屈吞到肚子，仍要被人抨擊質疑。可是她們依然無悔，以下的星座都是癡情女子，即使另一半出軌仍願意原諒對方。

點擊看娛樂圈中癡情女子代表：

+ 10 + 9 + 8

1.金牛座

金牛座固執、愛鑽牛角尖，只要愛上了就不會輕易放手，即使愛得遍體鱗傷，她們心甘情願繼續愛下去。另一半出軌對她們而言宛如世界崩塌，她們會心碎、心痛，因而與另一半有隔閡，即使心中有刺，她們依然不會選擇分手。

2.巨蟹座

巨蟹座結婚後，家庭就是她們的一切，也會十分依賴對方，覺得沒了另一半就不能生存下去。當她們發現另一半出軌，大多會「隻眼開隻眼閉」，利用過去的甜蜜回憶來安慰自己，也不會呵斥對方。而她們更會為對方隱瞞，讓另一半不會在親朋戚友前「露出馬腳」。

3.天蠍座

天蠍座愛一個人可以愛得很瘋狂，全副心機都放到關係中，即使對方做錯事，她們也可以包容。當她們發現另一半出軌，會覺得整個世界都崩塌了，她們難過、心碎，卻始終捨不得決絕地離開對方。

周慧敏愛得無悔。（VCG）

4.雙魚座

雙魚座以愛情為上，每一段關係中都愛得很卑微，總是與另一半處於不平等的位置。被愛情「沖昏」頭腦的她們，失去辨別是非的能力，明明伴侶做錯了，也會替對方找藉口，即使很憤怒，也會因為另一半的甜言蜜語而原諒對方。