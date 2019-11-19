【林志玲結婚】可惜新郎不是言承旭？這些圈中情侶都沒走到最後..

「可惜不是你，陪我到最後」一句歌詞道出不少情人間的心酸，世界上並沒有那麼多美好的童話故事，一直有人說：「最後結婚的對像，通常不是最愛的，而只是最適合的。」很多女生表示結婚對象，很多時候都只是在對的時間出現，而不是自己曾經最深愛的人，有時單靠「相愛」並不能支撐生活，普通人如是，其實明星當中也有很多例子可見。

林志玲 言承旭

林志玲同言承旭這段撲朔迷離的關係終於有個了結。(VCG)

近日沸沸揚揚的新聞一定是台灣女神兼名模林志玲同日本男子團體放浪兄弟(EXILE)的AKIRA閃婚，兩人的婚禮也在昨天舉行，婚禮上的林志玲像是小女人一樣依靠著AKIRA，臉上洋溢著幸福的笑容，這一刻大家都替她高興，說她終於找到了對的人。林志玲從27歲就和言承旭「掛上關係」，二人是一對的關係像人所共知的秘密，林志玲把女人最珍貴的時間都給了他，但最後還是得不到一個公開承認的名份。回想她和言承旭離離合合的關係，不少網友都概嘆林志玲浪費了17年青春在一個錯的人身上。

林志玲婚禮照：

林志玲同言承旭是在2002年被拍到一起看電影而傳出戀情，之後媒體又影到林志玲到男方家中過夜，讓戀情更疑幻似真；之後林志玲手機送去維修令兩人穿著浴袍的親密照曝光，兩人的關係也因此產生了裂痕。

林志玲最為人知曉的一段情就是同言承旭離離合合的17年情。(VCG)

2005年林志玲在大連拍廣告時不慎從馬背上摔下並被馬蹄踩傷，身體多處骨折，言承旭知道後立即放下所有工作前去探望，但兩人依然沒有認愛。2010年林志玲參加內地節目《快樂大本營》時，聽到主持人讀出言承旭寫真書上的告白「為什麼兩個相愛的人，在受苦時想要接近會那麼痛」，一時感觸不禁熱淚盈眶。

兩人的關係一直撲塑迷離，被問及是否復合又回應模糊，或許只是想等對方一個回覆。可惜女人的青春是有限的，林志玲對言承旭的愛意也敵不過時間的消磨，心灰意冷的林志玲在2018年宣佈自己單身，一刀斬斷了這根糾纏了她17年的情根。

林志玲言承旭坦露真言：

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胡杏兒 黃宗澤

胡杏兒同黃宗澤是拍攝《我的野蠻奶奶》而傳出戀情。(《我的野蠻奶奶》劇照)

胡杏兒和黃宗澤也曾是被人看好的一對，兩人是在2005年拍攝《我的野蠻奶奶》認識，也因此而擦出火花，但由於二人事業還沒穩定，所以選擇地下情，但其實圈內圈外都知道她們是一對，更以「金童玉女」形容她們。不過黃宗澤桃花緣緣不絕，在這段戀情期間也不斷傳出緋聞，胡杏兒還是選擇守護這段愛情，陪在黃宗澤身邊。

胡杏兒黃宗澤拍拖初期：

說到二人的關係步進一步浮面，相信最令觀眾印象深刻的一定是胡杏兒在2011年台慶致謝詞時表白的一番說話，這一年也是他們事業愛情的高峰，胡杏兒勇奪視后，流著淚水在台上咽哽地說：「我知自己都好難頂，你都好難頂，希望我哋一齊頂住大家。」全場歡呼此起彼落，兩人首次公開示愛。沒想到隔年兩人便宣佈分手，還是頂不下去了，胡杏兒最後選擇了李乘德結婚，一個可以帶給她一個家和安全感的男人。

胡杏兒和黃宗澤最經典的一幕就是2011年台慶時的表告白。(VCG)

胡杏兒在台慶向黃宗澤表白：

回想起這段刻骨銘心的愛情，胡杏兒曾在訪問中表示：

我的前前任同前任都很棒，他們一個教會我做溫柔的女人，一個教會了我做成熟的女人，但我最喜歡現任，他教我做回小孩。

胡杏兒曾在訪問中表示黃宗澤教識她做一個成熟的女人。(VCG)

方力申 鄧麗欣

方力申同鄧麗欣的愛情也是很多人夢想的童話故事。(VCG)

「完了吧 如無意外」一句歌詞終結了方力申和鄧麗欣的10年愛情，兩人童話般的愛情最後還是破滅收場，不少網友表示因為這件事也不再相信愛情。二人從2003年《好心好報》MV開始暗生情愫，到拍攝電影《獨家試愛》傳出假戲真做，之後發展地下情，戲裡戲外相愛10年，是螢幕情侶之餘，也是現實中讓人羨慕的金童玉女。不過他們的戀情直到2012年被拍到一起去旅遊才公開，之後Stephy同方力申毫不避嫌地高調放閃。

Stephy方力申最甜蜜時期：

但是兩人在戲外也只是普通人一個，也會遇上情侶間會有的問題，在2016年二人宣佈分手。有人說讓他們分手的導火線是價值觀不一，也有人說是方力申逼婚不成，眾說紛紜，但是Stephy發長文回應：

小方是我認識過最好的男生，沒有福分跟他走到白頭，只怪緣份的安排，沒有權利遺憾，沒有必要後悔……沒有第三者存在，沒有傷害對方的任何事情發生，分開，只因成全，成全可能是更大的愛，成全對方找到合適的，成全對方找到另一個自己。

可是最後Stephy同方力申在2016年宣佈分手。(VCG)

一段心聲打消了所有的猜測，愛情的確是動人又浪漫的，但是終究敵不過「生活」，縱使有10年的感情，即使相愛但也無法在一起，因為生活不能單靠愛，還要互相包容、諒解與磨合，才能走到最後。但是網友也祝福Stephy之後跟邱勝翊(王子)公開發展的戀情，希望她最終找到適合自己的那個人。

Stephy發長文表示跟方力申是因為沒有緣份，不適合才分手。(IG@stboo)

熊黛林 郭富城

熊黛林同郭富城的7年情當時也是全城熱話。(微博@郭富城、VCG)

熊黛林同郭富城的7年情也是街知巷問，可是最後她還是輸給了方媛，很多人都猜測是因為女方逼得太緊。2003年時郭富城欽點熊黛林拍攝新歌MV《風之子》，兩人因而傳出戀情，2009年更有媒體拍到熊黛林飛去泰國探班城城，之後更穿情侶鞋先後腳回港，但城城都沒有承認戀情。即使戀情沒有公開，兩人拍拖早已是公開的秘密。

熊黛林成為城嫂之路：

熊黛林經常高調地談及戀情，她更有意無意地在傳媒面前表示想盡快結婚，網民猜測她想間接逼婚，當大家以為會有好消息時，隔年便傳出兩人分手，7年感情畫下句號。城城之後更以著名的鞋子論來形容這段情：「如果鞋子不舒服，不如換了它，硬著頭皮下去只會流血」，暗示熊黛林是一雙不適合的「鞋子」。

網傳讓戀情無疾而終的導火線就是熊黛林在媒體面前間接向城城逼婚。(VCG)

對於戀情一向低調的城城在2015年主動認愛方媛，在微博曬出「十指緊扣」的照片高調示愛，之後又上載兩人一起吃飯的照片，跟以往的戀愛態度南轅北轍，反而方媛卻十分低調，不少人表示城城可能就是喜歡方媛懂事，願意做個背後的女人，城城也終於找到適合他的鞋子了。但也有人覺得是城城秏費熊黛林7年的光陰，所以分手後的她才會快速就結婚，忘掉情傷。

郭富城選擇方媛的最大原因：