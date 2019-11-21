【完美婚禮】一生人一次的十個必備元素　婚紗相、MC都非榜首？

大部分女孩心中都有一個完美婚禮，其實不只女孩，有些男生的心中也有一個完美婚禮的樣態，在人生中最重要的一天，就是要讓自己的所有狀態以最美好的方式呈現，因此「結婚財」個概念就是來幫助這些人實現完美的「人生大事」藍圖。

「完美婚禮」一定要有它！

正所謂「Happy Wife, Happy Life」，讓另一半能夠感到開心，不該省的前千萬別省，究竟在完成終生大事的人心中，什麼樣的「結婚財」概念才會是最值得的呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，新人們心目中錢花得最值得的那些「結婚財」吧！

▼▼婚禮可謂一生人只有一次！當然想留住最美好的回憶，快來看看這個排名跟你想像的是否一樣！（按圖放大）▼▼

+ 22 + 21 + 20

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月29日至2019年10月28日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『婚禮最值得項目』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

（Dailyview授權提供）

延伸閱讀：

到底是在跟誰打招呼啦！網路用語「是在哈囉」到底什麼意思？​

手一滑給你全世界！十大「神威點數」驚人好處來了​

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】