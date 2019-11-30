聰明女友絕不問兩個問題　輕鬆擊退未忘情前度　男人不再心癢癢？

最快樂相戀，要如霧裏看花。要學會這回事，就要僅記有些事情別過問。

近日，好友拍拖，不分晝夜膩在一起，做甚麼事都覺新鮮，天南地北，甚麼都談。二人有如探戈，進退有致，單身良久的男友人還大讚女友大量又可愛，吸煙喝酒都不管，談到舊愛也不生氣。同桌友人撥冷水：「女友開初總是善良，後來規矩會漸漸收緊。關於前塵往事，還是別說太多。」

的確，事事坦白，很容易化成心頭刺，動不動便刺痛心窩，發揮無限想像，觸景傷情，卻不是你的情，多費神！因此當個聰明女友，有些事情還是別過問較好。

《Refinery29》的編輯Emily V Gordon就分享，她跟丈夫都會覺得其他異性吸引，但喜歡則是另一回事。那對現在的關係沒有幫助，只會徒添醋意。（《Marriage Story》劇照）

陷阱問題：「你曾追求誰？」

即使二人確認了對方，還是會擔心那些「潛在」情敵，總想問對方還曾喜歡過誰人。先莫說聰明一點的男友都不會回答這問道，必要硬生生地承受「不誠實」的罪名，因為回答了還是一樣糟糕－女友會不自覺地跟那位過氣情人比較，一點兒的「蛛絲馬跡」都可作為她們吃醋的憑藉。

《Refinery29》的編輯Emily V Gordon就分享，她跟丈夫都會覺得其他異性吸引，但喜歡則是另一回事。那對現在的關係沒有幫助，只會徒添醋意。而且，世界不只是繞着你轉，在遇到你前，你們各自經過了一些人，一點一點的造就成現在的自己，又有何不可呢？所謂「潛在」情敵，便把她們一直留在「潛在」的位置吧，不必時時掛在嘴邊。

不過，只要謹記，前度之所以是前度，定有原因。因此，因此最佳方法就是，不過問，眼不見為淨。（《Marriage Story》劇照）

愚蠢問題：「你曾深愛過誰？」

曾經，友人跟筆者分享，指新男友的朋友竟在醉後跟她說：「是他的前度幫你教老公。」朋友大概猜測到這位熱心的朋友是他前度關係極佳，才會口沒遮攔，朋友卻大方回答：「我是衷心感謝她的。」

提到前度，大概也都會很矛盾－若然他是壞情人，對前度棄如敝履，那他朝君體也相同；要是他曾經很愛很愛這位前度，又會忍不住暗暗比較，怕他不夠喜歡自己。Emily V Gordon也分享，即使她與丈夫拍拖8年，還是不能接受丈夫在她以前，還曾經深愛過別人。不過，只要謹記，前度之所以是前度，定有原因。因此，因此最佳方法就是，不過問，眼不見為淨。

而且，筆者覺得朋友的回答極好，每個相遇都會在身上留下一點點東西，她們的來來去去造就成你跟前的一個他，而你不廢吹灰之力地，便得到了一個她們等不了的那個他，不是該好好道謝嗎？

以上問題可免則免，哪些問題「聰明女友」應該問？＝＝＞

參考資料：Refinery29