【生命麵包】黃偉文為方包填詞：麵包不用捱　人需要夢想的品味

近日，繼「公屋論」後，又興起一段「生命麵包論」。筆者不解，想說點甚麼卻都也有點辭不達意，卻想起了2009年推出，由郭偉亮（Eric Kwok）和陳哲廬（Jerald）組成的SWING作曲及主唱、黃偉文填詞的《麵包生命》。 相隔十年，為方包平反。

SWING在2009年推出專輯《武當》，將《我有貨》、《麵包生命》及《Let it go》三首歌組成了三部曲，更仿《射鵰英雄傳》拍成了MV。（MV截圖）

《麵包生命》－「麵包不用捱來延命／麵包生活層次跳昇」

藍白方格，紅色封口，包裝是紙不是膠，相信是不少90後的早餐與下午茶的回憶。或烘或不，烘時等它彈跳出來，看軟軟牛油攤放溶掉，是一大樂事；或是聽怕麻煩的媽媽說服：「麵包剛買來趁新鮮，烘甚麼烘。」白綿綿軟軟一片，塗一大匙果醬或花生醬或軟芝士，那快樂到現在筆者還是十分貪戀。每次在烘、焗、炸之間，都覺有無限可能，袋裝麵包中，總有種「我作主」的錯覺。充飢以外，總有別的。

筆者只是嘴饞，但作詞人黃偉文則把方包帶到另一層次，想不到相隔十年，歌詞可為方包平反。平平無奇一塊方包，有人只為充飢，也有有心人造成甜點，又或是炸成麵包糠，豐儉由人，任君選擇。貪歡應是人性本能，哪種食法，或健康或不，最重要是大口大口咬下去，是滿足而不只是飽足。他寫：「麵包不用捱來延命／麵包生活層次跳昇／應該多失去常性／努力覓餘興」

歌詞把麵包比生命，在這時候聽，有一種與別不同的飽足感。

《紅玫瑰和白玫瑰》中嬌蕊叫振保為她的麵包塌花生醬，振保不忍拒絕，就給她多抹了一些，嬌蕊抿嘴一笑，說：「你知道我為甚麼支使你？要是我自己，也許一下子意志堅強起來，塌得極薄極薄，可是你，我知道你不好意思給我塌得太少的。」（monshasha@instagram ）

麵包中有一種奢侈 是卡路里計算不到的

說到麵包與塗醬，就記起張愛玲在《紅玫瑰和白玫瑰》中嬌蕊叫振保為她的麵包塌花生醬，振保不忍拒絕，就給她多抹了一些，嬌蕊抿嘴一笑，說：「你知道我為甚麼支使你？要是我自己，也許一下子意志堅強起來，塌得極薄極薄，可是你，我知道你不好意思給我塌得太少的。」

在書中，塗醬也可成調情環節；現實？世間浪漫事不多，沒有嬌蕊的風情萬種，假手於人，或只會落得「公主病」的名銜。所以，現今世代，「港女」要是真意志堅強的話，就自己塌得厚厚的，失意時更應塗多點再塗多點。筆者失落時最愛到茶餐廳或熟食中心，一人吃下午茶餐，拋開平日的怯生生與吃甜點的內疚，理直氣壯地要求與發洩：「多醬。」發胖了再減肥，不也就又找到人生意義了嗎？

也似歌詞中唱到：「你或忘掉了／人除了每天盤算夠卡路里吧／都需要夢想的品味」快樂，向來都需要代價。