【全球幸福關鍵字】澳洲提倡「Fair Go」：事情不理勝算「盡做」

快樂這回事，勉強不來，不能沒由來，因為總有些追求，是在吃喝以外的。 聯合國在年初發表的《2019年全球快樂報告》，在156個國家之中，香港排名76，台灣排名25，中國則排名93。年初，香港人不算快樂；年終，不勞聯合國也知道香港人絕望又傷心。調查發現，經濟增長不代表人民愈幸福，剛巧近來在讀《尋找全球幸福關鍵字：學會世界30國的快樂祕方》，或許能給我們一些快樂的理據。

澳洲人十分重視Fair go的概念，在幸福國家排行榜上也時時名列前茅。（Annie Spratt/unsplash）

快樂要實踐與爭取 澳洲的「Fair go」概念

《尋找全球幸福關鍵字：學會世界30國的快樂祕方》一書解構三十個國家快樂的秘訣，當中說到有關澳洲的Fair go概念，十分值得一讀。

書中說到，所謂的Fair go，所有人都應享有相同的機會。澳洲人十分重視Fair go的概念，在幸福國家排行榜上也時時名列前茅。因為他們從小被灌輸「和睦相處、公平競爭」等是最重要的價值觀。理想雖是如此，但現實中的澳洲在歷史之中沒有得到公平的機會，例如原住民的差別待遇、「LGBTI」的權利爭最等等，雖然在2017年，澳洲也有很多人投票支持婚姻平權，書中寫道：「是讓每個人的愛情都有Fair go。」這也是澳洲人反對階級制度的原因。

可見即使當地人重視平等機會的權利，還是需要努力爭取，才能真正實踐那快樂。

「Fair go」的延伸，就是「Fair track」－即給每一件事情機會，做任何事情，不理勝算地「盡做」。（freestocks.org/unsplash）

任何事情 不理勝算「盡做」

小至學習工作，大至做人處世，「Fair go」的延伸，就是「Fair track」－即給每一件事情機會，做任何事情，不理勝算地「盡做」。書中寫道：「這樣的信仰令人快樂，因為你會覺得沒有哪件事情是做不到的，每人都是平等，每人都在同一條船上。」他們十分重視過程，只要盡全力去做，那決心比天資重要。

另外，他們也有抱「No worries」的人生觀。書中寫道，作者訪問當地人，他們說：「反正人終會一死，『No worries』是一種很獨特的信念，讓我可以無所畏懼地活着、愛着，就算結果不一定理想。」

＊書中把「Fair Go」與「No Worries」應用在生活上的建議：