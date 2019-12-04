42歲李珊珊神隱8年患驚恐症瀕死　情路生活崎嶇拍賣后冠一波三折

娛樂圈五光十色，同時也是非常黑暗，許多藝人因為受不了壓力，漸漸走上情緒病之路，前港姐冠軍李珊珊，而她是比較幸運。 珊珊早前拍片向大眾分享，她曾經也是一位情緒病患者，受驚恐症困擾，覺得自己在瀕死邊緣，當年無線電視（TVB）的當家花旦，為何會淡出，更飽受情緒病的痛苦？

李珊珊與精神健康基金會合作，分享患病經過。（Mental Health Foundation 精神健康基金會@Facebook）

站出來正視病情群星齊撐

今年42歲的李珊珊，在1996年奪得香港小姐冠軍因而入行，當年只有18歲的珊珊當選後隨即跟TVB攝製隊進軍美國荷里活，擔任大型特備節目主持，前途無可限量，其後拍攝《鑑證實錄》、《刑事偵緝檔案》、《烈火雄心》等大熱劇集，深入民心。

珊珊在2005年起開始減少產量，在2011年後更深居簡出，近年有傳珊珊患上腦瘤、抑鬱症，不過她只承認過要入院治療，及否認患腦瘤。

時至今日，珊珊勇敢走出來，面對大眾，告訴大家，她曾是「驚恐症」患者。

珊珊指她在2017年開始出現症狀：「第一次出現非常激烈的病徵，發熱、標冷汗、全身冇力、呼吸困難、不停地掙扎直至眼前一黑。那種令人窒息的感覺我覺得在瀕死邊緣。經過不同的檢測，專科醫生都找不到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間。」

她站出來是想讓大家知道，情緒病與普通感冒是沒有分別，她能康復也是因為看醫生、準時食藥，病情便好轉，希望大家正視和關注情緒病；她的明星好友都有拍片支持珊珊，當中林保怡就曾多次陪伴珊珊入醫院，見到有人偷拍更會挺身而出，保護好友；珊珊也指Sammi鄭秀文是她的小天使，一直陪伴她，沒有她，更不能與大家分享自己的故事，相信是珊珊以往對人友善，才可遇上這些好朋友。

+ 3 + 2

神隱多年唯一不變是做個善心港姐

作為「四料港姐」（冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐）的珊珊神隱多年，每一次出現都會吸引到大家的目光。在2016年時，她被拍到常出入醫院，更傳出她患有腦癌而淡出，更有次被拍到有婦之夫陪伴求診，當時她便澄清沒有患上腦癌，對於感情，自與錢嘉樂結束8年情，她沒有提及感情事，她認為從前感受得太多次交代私人事的情況，不願再經歷，她曾為「搭上」有婦之夫在微博撰文及訪問中作最後一次解話，指「心裡有愛的人（不是圈中人）」，但「過去4年都沒有跟任何異性交往」，感情狀況成謎。

+ 5 + 4 + 3

身形發脹因受藥物影響？

比起感情，珊珊想大家關注健康問題，她受情緒病、濕疹影響多年，需用到類固醇藥物，因而令她身形發脹不少，情緒康復後，珊珊也積極做運動，重建生活，為的不是身形，更重要是心境和精神問題，希望可以回復最佳狀態見大家。

珊珊拍片大談自己做運動的原因，又示範她的運動動作。（網上截圖）

慈善拍賣后冠 可惜一波三折？

她除了勇於站出來面對自己的情緒病引起社會關注，她更因為做善事，而產生拍賣具紀念價值的冠軍后冠的念頭。她在2016年，當選20周年的日子，宣布將后冠捐出拍賣，她指把后冠埋藏不見天日，那和一堆廢鐵夾雜小石頭沒有分別，不如把它變得更有意義，而收益將用作慈善用途，當時打算以128萬當年后冠價格作為拍賣底價，並捐給6間慈善機構，得到不少支持聲音，大讚珊珊愛心滿瀉。

不過好人也不易做，后冠拍賣最後非被社會福利署叫停，因珊珊不符合資格申請公開籌款許可證，她又再次以個人身份申請公開籌還是被拒，最後珊珊找來朋友組五人小組，正繼續籌備事件。