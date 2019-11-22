韓國人氣畢業花：女王花束成顯瘦道具　送花前需查看女友化妝袋？

男生總是認為女生都愛收花，其實令我們心動的不是那束花，而是對方於驚喜背後願意花的心思。韓國花店深知女生的心意，推出了一系列的創意花束，掀起了不少熱話。就趁著畢業季節，為她送上合口味的創意花束，相信一定比傳統鮮花難忘。

收到韓國最近流行的創意花束一定比傳統鮮花難忘。（《鬼怪》劇照）

即使是畢業禮物，捧著花束走在路上難免會引起途人異樣的眼光。不過若收到的是以下這些創意花束，相信任何一個對收花無感的女生都會為此樂上半天。

女王專屬的巨型花束

超巨型女王花束（IG＠lafleur_flower）

喜愛華麗風的女生一定不能錯過如此高調的巨型花束，極具份量的花束幾乎把整個人遮擋，走在路上定必成為焦點所在，被網民喻為「女王花束」。浮誇的「女王花束」讓人無法看清收花者的模樣，所以意外地受到低調女生的歡迎，也成為了韓國現時最流行的求婚花束。而且任何身形的女生在巨型花束前也會顯得特別嬌小，絕對是拍攝畢業照必備的顯瘦道具。

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「化妝品花束」讓愛美女生心花怒放

任何女生收到「化妝品花束」也會感到驚喜（IG＠iseulbi525） 以化妝品為主角的花束成為韓國男生的送禮首選，集浪漫與實用性於一身，叫女生無法抗拒。每個女生的喜好都各有不同，要準備「化妝品花束」便需於事前做好功課，而查看對方的化妝袋便是最直接的方法，因為一般女生選擇隨身攜帶的化妝品都是來自愛用的品牌。另外，相比眼影、底妝等需要選色的產品，唇膏與香水的出錯度較低，也是大部分男生會選擇的化妝品。

吃貨女生必備的「炸雞花束」

炸雞配上雲石紋花紙，堆砌出另類的浪漫。（IG＠ladesfleurs）

送花總是被嫌浪費？不如換成可以吃的花束，拍照後與好友一起分享更開心。韓國連鎖食店以花束為創作靈感，仿效外國的「冬甩花束」並設計出「炸雞花束」，堆砌出另類的浪漫。「炸雞花束」這概念紅遍亞洲，連馬來西亞的花店與台灣的肯德基也相繼推出，並加入了啤酒與醬料成為了改良版。