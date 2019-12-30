陳慧敏獨遊艷遇成異地戀不被看好？梁詠琪證真愛超越距離心更貼近

30歲歌手陳慧敏(Vivian)日前Facebook宣佈結束「100天獨遊旅程」，更加分享旅行艷遇的閃光彈，冬日戀情感動網民。想不到緣份在土耳其的終點站一直等候她，旅館前台認識一個背包客男生，二人就此一同旅遊，天天出雙入對，短短兩星期的相處，二人終於譜出戀曲。她感言：「世界這麼大，我們這麼細小，在茫茫大海中漂流，卻在土耳其遇到彼此，這一刻，我們的淚水都缺堤了，如何面對呢？」不少人在旅行途中即使碰上艷遇後，都沒有信心維持異地戀，看似浪漫的愛情故事真的會開花結果嗎﹖

Vivian一個女生旅行，之前在埃及被變態男遭非禮，因而到達土耳其，認識了這個男生。(Vivian Chan 陳慧敏@Facebook)

緣份來的時候，相距多遠都會找到這個人。歌手陳慧敏(Vivian)一個單身女子展開100天獨遊的旅程，原來最後一站到土耳其都是天意！12月初，陳慧敏在埃及遭到非禮，雖然她及時脫險，但造成一定的陰影，更加漏夜買了機票轉到土耳其，更入住一間愛情旅館，遇上一位來自中美洲Guatemala的前台男職員，因為他是背包客的關係，在那裏以工作換取住宿，Vivian亦成為男生第一位客人。二人因為旅遊而展開漫遊土耳其的約會。別以為兩星期是一個很短的經歷，原來足夠二人交心，他們一起街頭賣藝，到海旁看日落，分享音樂和語言，又訴說過去經歷、世界觀，更大談愛情史，小小的確幸都印在二人心中。

陳慧敏收到這位男生送的花後，露出甜美的笑容，幸福滿瀉。(Vivian Chan 陳慧敏@Facebook)

旅程的一切只為等待著這個人。臨近Vivian離開土耳其之前，男生以慶祝認識兩星期的名義向她送花，令Vivian再次找到悸動的心情，將之前杜拜撿到的貝殼為回禮。她解釋當日海邊只有一人望向美景，因為寂寞的心情而撿起兩個貝殼，希望未來找到另一半收留其中之一，想不到這番話感動這位男生。Vivian甜蜜的描述：「這時我真的確切感覺到，愛在我們之間流動着。」

陳慧敏終於找到男主人，是旅程最大的驚喜。(Vivian Chan 陳慧敏@Facebook)

天下無不散之宴席，旅程終於完結，二人在機場離別之際都是依依不捨，因為之後就與對方天各一方，相距半個地球，令Vivian心痛到淚流滿面。這個男生只有4萬元港幣，一直過著流浪生活，這段異地戀或者會不被看好，只有兩星期的感情可以走到最後？連Vivian都預計到家人會指責她胡鬧。不過對於未來未知的路，她依然相信：「幸福不是用價錢衡量，心靈富足，比所有物質來的重要。」她選擇誠實面對自己的感受，決定愛在當下，勇敢的傻一次。

她與男生手拖手走在公路上，從背影上都見二人十分甜蜜。(Vivian Chan 陳慧敏@Facebook)

相信老天給我的這個考驗很不容易，但我相信，只要是真的愛，足以衝破所有障礙，跨越所有距離。 陳慧敏

旅行艷遇、異地戀無結果？梁詠琪與Sergio天天玩倒數！

異地戀的情侶在日常生活之中，實際上會遇到很多問題，因而難以維繫感情，容易戀情告終。梁詠琪(Gigi)與老公Sergio都是在旅行時認識，二人戀情一樣最終修成正果。相隔兩地的Gigi和Sergio與其他異地戀的情侶一樣，每天都會思念對方，二人主要依賴視訊見面，雖然不能接觸對方，但這就是維繫感情的最佳方法。當時他們更加會每一日倒數見面的日子，彼此鼓勵，一起跨過最遠的距離。Gigi曾感言：「基本上所有的事情，就感覺是和他共同進行的，只是那個人在地球的另外一邊而已，我們感覺不是很遠，一點都不遠。」

【點撃看】Gigi西班牙旅行初見Sergio，因一句話而被感動？感慨前世就已相識！

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拍拖兩個月後，梁詠琪去西班牙找Sergio時，被他帶到當地一個王宮然後浪漫地求婚，雖然當時她未有接受，但Sergio卻沒放棄待Gigi再之次探望他時，再次求婚，成功打動女神芳心。梁詠琪和Sergio都是以結婚為大前提，終於拍拖半年就結婚。或者有些人認為一切都發展太快，但Gigi卻認為一切雖然是順感覺而行，不過卻很踏實。二人完美的力證異地戀的美滿婚姻。

Sergio的家庭觀念十分重，寵愛女兒有加，絕對是好爸爸和愛妻號！（Instagram@gigileungwingkei）

在女兒Sofia三歲時，Sergio放棄高薪厚職，決定一家住在香港。雖然西班牙和香港相距很遠，但是一樣很重家庭觀念，與西班牙人的價值觀很相近，令Sergio都習慣香港的生活。婚姻確實可以不再讓二人分離，卻會令其中一方與家人分離。Sergio因為移民與父母分開，令Gigi內心不是味兒，一樣有不捨他父母的心情。此時，Sergio竟然與Gigi說：「有你的地方就是我的家。」最浪漫的愛情故事，不是因為場景情節有多氣氛，而是因為這個人將愛人放置心中的位置，高於一切，甘願捨身一切而跟愛人走到世界的另一端，而這個地方就是「家」。

梁詠琪與Sergio婚後幸福快樂，因為梁詠琪的建議，Sergio決定開兒童服裝公司。（Instagram@gigileungwingkei）

世界之大，能夠遇上一個燃起心動的人，相信是一種緣份。旅行艷遇發展成異地戀的愛情故事，的確浪漫，令人感動。不過異地戀始終不能朝夕相對，不能身體接觸，兩個人之間的愛要經歷的考驗絕不簡單！畢竟遠距離的生活可能會出現時差或者文化相處的衝突等等，確實容易存在很多問題，必須以理性解決。為了與對方相處緊密，需要加培堅持、忍耐及努力，方可以走到最後。

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