李若彤公開單身婚照 日韓掀單身婚禮潮圓新娘夢最平$15,000有找

早前女星李若彤在微博上載多張婚紗照，不是單身多年的她要升為人妻，而是作宣傳之用，亦是完成媽媽見她穿婚紗的心願。確實，女生一到某年紀仍然單身，父母就會開始催促結婚。對於結婚，女生或多或少都會放在心，可惜無法控制人生的際遇，成為新娘子的夢，好像遙不可及。 不過，穿起婚紗絕對不是兩個人結婚的專利，近年日韓更流行單身婚禮，即使是單身都可以拍攝婚紗照，舉行一個人的婚禮，實現自己憧憬的婚禮！

李若彤曾有一段傷痛的戀愛經歷，之後更一度患上抑鬱。沒有戀愛是否就等於不可以結婚？(李若彤@微博)

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6歲小女生就憧憬婚禮？

在小女孩時都曾經幻想自己的婚禮是怎樣的畫面嗎？曾憧憬穿上一條美美的婚紗或晚裝？外國媒體《Her》報導過Interflora公司一項針對女性對婚禮的研究，當中研究調查了600名單身女性，發現平均受訪者在13歲就開始考慮自己婚禮，當中更加發現有25%女性在6歲就會想像結婚，又發現約50%的女性已經清楚知道想要的婚禮類型。研究發現即使女生們沒有伴侶，都一樣會為婚禮精心計劃，重視結婚日，可見婚禮的憧憬絕對與感情狀況全不相關，成為新娘子都是小女生的一個小憧憬。單身女性舉行自己的童話般的婚禮，真的需要配偶？

李若彤日前於微博上傳多張婚紗照，誰說拍婚照一定要有伴侶？（李若彤@微博)

韓國YOLO興起單身婚禮

一場奢華的婚禮確實可以滿足女生的「公主情結」，不過結婚可遇不可求，單身未婚的人真的持續上升。根據韓國媒體《SBSKorean》韓國2015年的未婚率是3.8％，但預計到2020年將增至7.1％，2025年將增至10.5％，未婚人口有顯著增加狀況，而單身比重較多的都是高學歷女性。其實近年韓國年輕男女都正興起單身的風潮，出現「YOLO」一種及時行樂生活方式，令單身婚禮更加流行。當地「單身婚禮」的價格約150萬韓元至200萬韓元（約港幣$10,950至$14,600），雖然婚禮上沒有新郎、客人，與傳統婚禮截然不同，但新娘一樣要穿上婚紗與化妝，再拍攝婚照，以慶祝女性的青春和美麗，顯示她的單身生活和獨立的意願，亦同樣可以幫助安撫不耐煩的父母。

身為父母都希望有天女兒會美美的嫁出去，所以女兒穿上婚紗的美照，總算給母親有一個小小的交代。(李若彤@微博)

單身旅行拍婚照？ 一解結婚遺憾？

2014年起日本就流行單身婚攝，根據台灣媒體《風傳媒》指出日本京都有一間旅遊公司Cerca Travel曾推出兩天的「京都單身婚禮」套裝行程，完全不限客人的年齡，打入單身女性市場。女生可以趁年輕穿著婚紗或華麗的新娘和服，將最美麗的樣子留下一個倩影。當中更設有專業化妝、美髮、婚紗租借至攝影的服務，有高級禮車負責接送至攝影棚或者日式花園等，再將婚紗照製成一本迷你相簿，絕對是跟上正式結婚的模式。兩天行程的費用約港幣2萬至3萬7千元。其實經營Cerca Travel已有10年的井上裕子都是一名離婚者，她希望讓申請這個計劃的女生們，在一邊旅遊的同時，都體驗拍婚紗照的感覺旅程。

日本傳統婚禮的花嫁和服，有三大類：白無垢、色打褂和大振袖。最傳統的就是這種「白無垢」。(goodspleen/unplash)

結果大部分參與計劃的都是約40歲的女性，而當中四字出頭的澤野朋惠是一名企業家，她就是因為單身婚攝，所以一改她以前對婚姻的看法，澤野朋惠表示因為年齡問題，所以對結婚感到壓力，曾令她沮喪，單身婚攝轉變了她，令她相信即使沒有等到新郎的出現，但她還是能夠享受自己的人生。女生即使不結婚，都要拍照留念。

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36歲媽媽生日嫁給自己 慶祝堅強獨立

一直單身未嫁，卻眼見身邊親友都接著結婚生子，就會不禁想，幾時才會到自己呢?之前外國媒體《Fox News》曾指英格蘭一位單親母親米歇爾·梅（Michele Plum）就表示十分厭倦看到周圍的人都結婚生子。所以她決定36 歲生日時穿著整套白色婚紗，舉行一個以婚禮為主題的生日，坦言：「我今年8月16 日已經36歲，這樣就不用嫁給任何人了！」

生日舉行婚禮，都表明自己的決心，為自己一直單身而自強不息的生活慶祝。(viespire/unsplash)

Michele二十幾歲的時候成為了單親母親，都沒享受過婚姻的護蔭，一直獨力照顧女兒碧昂絲，如今女兒成長了，完成最艱苦育兒的時刻。對於婚姻，人永遠不會知道誰會成為你的人生伴侶，所以她先行選擇了自己，慶祝一直以來她一個人過的快樂生活。她希望教導女兒，如果不想要一個伴侶，可以不需要伴侶，因為透過努力工作、享受生活和擁有好的朋友和家人，則無需依賴其他人。所以這位媽媽都親自籌備新娘禮服，在她的生日狂歡上主持自己的婚禮，向所有人證明她不需要男人，希望讓女兒感到驕傲。

這位單親媽媽一人照顧女兒的成長，以身教告知女兒，單身無罪。(tronle_sg/unsplash)

夢寐以求婚禮：與親友共渡人生大事

Michele找到自己的完美裝扮，但她沒有排除將來結婚的可能性，她表示：「我將來可能會再次穿這條婚紗裙，可能是萬聖節前夕，又或者如果結婚了，我可能會穿上它。」其實Michele都會憧憬婚姻，她認為婚姻中最好的地方就是可以舉行婚禮，當她參加婚禮時都喜歡穿上禮服，希望親友都能如此參加她這場盛大的聚會。於是，Michele在Facebook向她的朋友和家人發送婚禮生日聚會的邀請，又要求客人穿上伴娘禮服、婚紗、俗氣的西裝或者像貓王一樣的穿著打扮出席。她認為餘生不一定要與某一個人住在一起才有點滴，在她過往的生活上總離不開家人和朋友，可以在婚禮上與親友一同回憶相處點滴，在親友之下見證嫁給自己的一刻。 Michele在自己的生日上，舉行一場嫁給自己的婚禮，表示：「那肯定是我夢寐以求的婚禮。」

有什麼比被我所有的朋友、家人以及一件婚紗包圍著的更好呢？我非必需終生與男人同住。 米歇爾·梅（Michele Plum）

嫁給自己，其實就是將未來交由自己手上，不靠他人，反正從前都這樣好好的過。(utochkina/unsplash)

能夠與最愛的人步入教堂，當然幸福。不過結婚不是自必然的事，預期等待一個人出現，將未來交上，何不選擇嫁給自己呢？女生即使是單身，都可享有婚照的權利，將最青春美麗的一刻拍照留念，穿上漂亮的白色婚紗，成為最美的新娘子。

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