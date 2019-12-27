平安夜後態度全變？約會新詞「水晶球戀愛」　如何分辨他是否認真

天氣冷暖影響離合，寒冬宜擁抱，炎夏不怕別離。但原來，雖然不少心靈雞湯時時寫到：「單身又如何，快樂向內尋」，但還是不少人難忍節日中的孤單，硬要隨手抓個伴。 約會新詞「Snow Globing」，來自聖誕常見的「飄雪水晶球（Snow Globe）」。一過聖誕，水晶球魔力全失，你又曾否是「Snow Globing」的受害者嗎？

如何分辨那是認真愛戀，還是只是「Snow Globing」？（《The Last Christmas》劇照）

怎樣分辨你被「Snow Globed」了？

友人曾分享，在「重要日子」如平安夜或生日被邀請一起慶祝，受寵若驚，正要胡思亂想之際，那人卻忽然漸漸疏遠，很容易令人把那期望落差曾當成愛情。那要是心儀對像誠邀你在節日約會，如何分辨那是認真愛戀，還是只是「Snow Globing」？

Wendy L. Patrick就在《今日心理學》中撰文，寫到節日氣氛鬧哄哄，與流行文化把單身過節與寂寞劃上等號，令人更易在佳節時隨便找個人作伴，熱鬧散去，熱情也隨之然散去。她指出，看他／她如何跟你慶祝聖誕節，便可略知一二：

節日不代表感情隨便 「玩」得理智可免無謂傷心

Wendy L. Patrick提醒，即使誤墮「水晶球戀愛」，由節日渲染的浪漫開展，也不一定是不愉快的結局，跟這樣的情人相處，快樂也無妨，實在不必步步為營，過於小心。相反，只要時時要提醒自己，要保持理智，不要盡信他／她所說的情話，便可免無謂傷心。

參考資料：Psychology Today, Fox News