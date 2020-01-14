哈里王子「不愛江山愛美人」　王室痴情男不只他　國王為愛棄王位

哈里王子和梅根最近因為宣佈卸下王室高級員身份引起軒然大波，爭議四起。這對夫妻經常都站在風頭浪尖位，哈里王子這次投下的震撼彈更讓英女王及眾多王室成員都措手不及，不過其實事件發生前早已出現很多隱藏跡象，預言著兩人的離開。

哈里王子和梅根宣布卸下王室高級身份引起世界爭議。(telegraphroyals@IG)

很多事件中不難看出哈里是一名「愛妻號」，梅根曾經有過一段婚姻，言論大膽，種種作風都和王室傳統存在著很大分歧，但哈里不顧一切迎娶梅根，又多次出面護妻，凡事把梅根放在第一位，即使與國家有關，他也毫不猶豫就選擇了妻子。不過哈里對梅根的百般愛護，也和他母親戴安娜王妃有關。王室和媒體的壓力讓他痛失至親，為了不想歷史重演，哈里要保護好自己的妻兒，最後選擇放棄了王室的高級身份，以淡出的狀態過獨立的家庭生活。

哈里王子是名副其實的「愛妻號」，為了梅根放棄王室身份。(telegraphroyals@IG)

雖然哈里王子在繼承王位上排行第六，照道理說繼承王位的可能性微乎其微，但是哈里始終有著王室血統，與梅根的每一個行動都與王室的形象有著緊密聯繫，也直接影響到英國民眾對王室的看法，對於君主體制的江山來說事關重大，更有媒體形容這次事件，是繼戴安娜王妃突然去世以來英國王室所面對的最大危機。

有媒體形容這次事件，是繼戴安娜王妃突然去世以來英國王室所面對的最大危機。(sussexroyal@IG)

不過哈里王子「只愛美人不愛江山」的行為其實也有先例，史上第一人的主人翁就是英王愛德華八世。1931年當時仍是英國王儲的愛德華在一次宴會中，認識了37歲的美國名媛辛普森(Wallis Simpson)，他對風情萬種又舉止優雅的她一見鍾情，兩人很快就墜入愛河。當愛德華準備向當時國王提出迎娶時辛普森時，國王便駕崩了，他也被推上了繼承王位的路成為了愛德華八世國王。

辛普森是一位離過婚的女人，而且和愛德華相戀時，她的第二段婚姻仍未完結，這樣的女子是不可能成為一國之母。愛德華上位不夠一年的時間，再也忍受不了沒有辛普森的日子，他為了和深愛的女人長相廝守，在江山和美人之間選擇了後者，退位讓賢給弟弟喬治六世，自己被封為溫莎公爵，之後和辛普森到法國巴黎結婚並定居。

歷史上「只愛美人不愛江山」的第一人就是英王愛德華八世。(silentikus@IG)

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愛德華八世昭告天下為愛放棄王位的舉動，讓辛普森成為了被世人議論的女人，英國民眾和媒體對她窮追不捨，辛普森自己也清楚若果她接受了愛德華八世的求婚，她會成為英國的千古罪人。但是如果身邊有一位男人為了你放棄所有名利，那麼除了愛他也別無選擇了。愛德華八世在宣布退下王位時說：「雖然我希望可以繼續承擔起身上的責任，履行國王的職責，但是如果得不到我愛的女人的幫助與支持，這一切我都做不到了。」這樣深情動人的愛的宣言，相信每一個女人聽到都會被深深打動。

愛德華曾經對辛普森說過：「即使我獨自一人和你在一起，也比一頂王冠、一根權杖和一座御座更令我心悅。」(royals_without_throne@IG)

再看看梅根和辛普森也有著相似的地方，同樣是離過婚又受到爭議的女人，成為王室成員對她們來說是一條注定艱辛曲折的路，幸好身邊都有一位真心真意愛她們的男人，甘願捨棄權利也要守護自己深愛的女人，只是不知哈里和梅根會否和溫莎公爵夫妻的結局一樣，幸福美滿地生活下去。