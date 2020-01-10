英國王室最有潛力小鮮肉　哈里表弟被封新晉男神　成熱門搜尋人物

雖然威廉王子和哈里王子已經結婚並成為了人父，但是他們年輕的時候可是炙手可熱的男神，當然那時候他們還沒有經歷出現老態和「脫髮危機」，仍是英俊瀟灑、風度翩翩的英國紳士，曾是很多女生的夢中情人。不過現在他們退下了王室男神寶座後，自然要後繼有人，以下這兩位隱藏的王室小鮮肉被眼利的公眾發現，成為了最有潛質接棒的人選。

年輕時的威廉王子和哈里王子是不少少女的夢中情人。(cambridges_sussexupdates@IG)

威廉王子和哈里王子的性格截然不同，一個溫文儒雅，一個放蕩不羈。而這次受到大眾關注的兩位王室小鮮肉的形象也各異，一個是文青少年，一個是肌肉型男，不知道女生們喜歡哪一類型呢？這兩位話題人物原來就是哈里的表弟們Arthur Chatto和Sam Chatto了，兩位表弟年紀輕輕時已經常出席英國王室的重大場合，隨著他們逐漸長大成大男孩，顏值愈來愈出眾，瞬間獲得關注，成為英國王室的熱門搜尋人物。

兩位王室小鮮肉原來就是哈里的表弟們Arthur Chatto和Sam Chatto。(samchatto@IG)

文青少年Sam Chatto

23歲的Sam Chatto外表斯文秀氣，有著英倫紳士的氣質。(samchatto@IG)

今年23歲的Sam Chatto是英國王位繼承的第24位，外表斯文秀氣，有著英倫紳士的氣質，深邃的眼睛更迷倒不少女生。Sam Chatto的爸爸和爺爺是演員，天生就含有了藝術的基因。跟各位王儲一樣Sam Chatto也是在貴族學校伊頓公學畢業，現時正在愛丁堡大學就讀藝術史，成績優異加上出眾的顏值和身分，在學校自然大受歡迎。

Sam Chatto在愛丁堡大學就讀藝術史，成績優異加上出眾的顏值和身分，在學校很受歡迎。(thejoyfulsprite@IG)

Sam Chatto的興趣十分多，充滿文藝氣息的他連興趣也是與藝術有關，他閒餘時間最喜歡就是瑜伽、陶瓷製作，以及四處遊歷等等。另外他也是個充滿詩意的少年，滿肚文墨，不時會在Instagram上分享自己的詩詞。據說Sam Chatto還是大學裡最古老辯論社「Diagnostic Society」的高級會員，是個渾物散發著書卷味的魅力男子。

更多Sam Chatto的文青照：

+ 3 + 2

不過這位文青小鮮肉早已經心有所屬，他的女朋友Sophie Pipe是一位素食Blogger，Sam Chatto和她已經交往了3年，十分專一。雖然Sophie Pipe不算是令人驚艷的大美女，但是想必性格很有魅力，才能讓Sam Chatto對她一片情深。

Sam Chatto的女友Sophie Pipe是素食Blogger，兩人已經交往了3年。(thejoyfulsprite@IG)

肌肉型男Arthur Chatto

陽光帥氣的Arthur Chatto是Sam Chatt的弟弟，和哥哥完全是兩種形象。(artchatto@IG)

另一位要介紹的就是陽光帥氣的Arthur Chatto，早在哈里王子的婚禮上吸引到大眾的視線，20歲的他是Sam Chatto的弟弟，也是英國王位繼承的第25位。相比起哥哥，Arthur Chatto熱愛健身和戶外活動，擁有一身健美腹肌，身材好到堪比模特兒，比哥哥的人氣更高。

20歲的Arthur Chatto人氣比起Sam Chatto更高。(artchatto@IG)

Arthur Chatto沉迷於各種戶外極限運動，包括雪山攀登、深海潛水、野外定向等等，而且Instagram上也不難看到他健身時的「爆肌」福利照，可見Arthur Chatto對於自己的身材管理十分嚴謹。除了運動之外，Arthur Chatto也熱愛各種軍事知識，更表示要效法哈里王子在大學畢業後加入軍隊，充滿男子氣概！

Arthur Chatto熱愛健身和戶外活動，擁有一身健美腹肌，就像模特兒般的身材。(artchatto@IG)

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