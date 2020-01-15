魏駿傑妻疑出軌　曾為19歲嫩妻棄9年情　滕麗名屢遇渣男終獲幸福

現年52歲的魏駿傑在2008年與小20歲的張利華結婚，這段關係一直不被祝福，除了因為兩人年齡上的差距，還因為當年魏駿傑為了張利華，拋棄舊愛滕麗名。他與滕麗名拍拖9年，早已論及婚嫁，魏駿傑父親去世時，滕麗名更披麻戴孝，以「門媳」身份出席喪禮。

如今張利華被傳出軌，與外籍男密會，不少網民舊事重提，直指「風水輪流轉」，然而，滕麗名卻早已走出陰霾，找到屬於自己的幸福。

滕麗名與魏駿傑因拍劇擦出愛火花。（《陀槍師姐》劇照）

情路不順屢遇「渣男」

滕麗名在90年代進入娛樂圈，當年憑《陀槍師姐》中的陳三元一角人氣急升，也因此遇上魏駿傑，兩人戲假情真，在現實中發展成情侶，在不少觀眾眼中，他們是匹配的一對。正因是觀眾眼中的金童玉女，當魏駿傑背叛滕麗名時，形象插水，被貼上「負心漢」的標籤。而滕麗名與魏駿傑分手後，情路卻沒有變得順遂。她之後與郭政鴻傳出緋聞，雖然兩人沒有親口承認，但早已是圈中公認的一對。兩人的地下情持續了兩年多，滕麗名突然在網誌中自言回復單身，而郭政鴻也公開承認自己有女兒，滕麗名再一次癡心錯付。但另一方面，魏駿傑與張利華誕下女兒，而男方婚後似乎也修心養性， 兩人看起來十分甜蜜，相較之下，滕麗名的情路顯得更為「坎坷」。

遇現任丈夫終獲幸福

當觀眾們還在替滕麗名不值，對她不順遂的情路議論紛紛，她卻比任何人都灑脫，早已放下昔日傷痛，重新出發。她接受傳媒專訪時，曾經提及不覺自己的感情路「坎坷」，反而覺得自己做出了最好的選擇。她在2013年宣布與圈外男友朱建崑，在泰國蘇梅島舉行婚禮。滕麗名這一次的真心終於換來真愛，結婚多年，兩人仍不時被拍到甜蜜約會，滕麗名也不時在社交媒體上傳與老公的合照「放閃」，感情穩定，十分恩愛。滕麗名接受媒體訪問時，坦言外向的丈夫與內向的自己性格不一，但經過磨合後，關係越來越好。而反觀，魏駿傑雖然不時與嬌妻一起出席活動，在媒體面前「大曬恩愛」，日前卻在社交平台上直言「從此與你相依為命」，似乎暗示與太太關係生變，往後要獨自照顧女兒。

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面對負心前度，夠灑脫是唯一出路？



對於「負心」前度，最好的處理方式或許不是怨恨對方，而是優雅地離場，在往後的人生，努力活得比他好。說起來簡單，實際行動又談何容易？滕麗名曾在社交媒體坦言，魏駿傑分手後曾多次向她傳短訊要求復合，而她撇脫的做法也值得參考。很多人認為能跟前度保持聯絡，甚至是有限度友好關係，如仍在社交媒體追蹤對方，但對於新分手的你，或許並不合適。



外國媒體《Insider》曾訪問兩性專家Jonathan Bennett和David Bennett，兩人均認為分手刪掉合照或unfollow前度屬合適之舉，他們直言「如果你持續追蹤前度，他的每一個微細動作如like或seen和上傳照片都會牽動你的情緒，長久下去，你只會變得沉溺在過去的悲傷，不能自拔。」分手後總要有個過渡期，第一步，就是不要再接觸與他有關的任何消息。正如漸漸你會發現，沒有了他，你的日子或許過得更好。今日43歲仍風騷有型的滕麗名，與肥腫難分的魏駿傑，或許就是最佳證明。

參考資料：Insider