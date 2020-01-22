奧巴馬IG深情表白為米歇爾慶生　最細水長流愛情金句給他說光了？

1月17日是美國前任「第一夫人」米歇爾（Michelle Obama）的56歳生日，丈夫奧巴馬在Instagram上載二人合照，大曬恩愛！

而在本月1月17日米歇爾56歳生日當天，巴馬在Instagram與Twitter上載二人合照，，並寫道：「在每一個場景中，你都是我的星星！生日快樂！」網民紛紛在合照上留言，祝福米歇爾。（barackobama@instagram）

米歇爾56歲生日 奧巴馬IG深情表白：「你是我的星星！」

美國前任總統奧巴馬與第一夫人米歇爾與前任總統奧巴馬一直都是國際的模範夫婦，奧巴馬在17年發表卸任前最後一次公開演說，提到米歇爾時更感動流淚，說：「米歇爾——在過去二十五年，你不僅是我的妻子和我女兒的母親，而且是我最好的朋友。」

而在本月1月17日米歇爾56歳生日當天，巴馬在Instagram與Twitter上載二人合照，，並寫道：「在每一個場景中，你都是我的星星！生日快樂！」網民紛紛在合照上留言，祝福米歇爾。

不過，其實奧巴馬「放閃」是每年都會做的事，去年他也上載二人年輕時的合照，並寫：「我當時就知道，並且現在更加堅信—你是獨一無二的。米歇爾，生日快樂！。」誰說老夫老妻不能「放閃」？

在2017年米歇爾出席在賓夕凡尼亞州的婦女大會時，大會突然播放奧巴馬預先準備的短片。（影片截圖）

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奧巴馬「放閃」回顧 25周年銀婚拍驚喜短片：「你能忍受我四分一世紀。」

不過，奧巴馬「放閃」其實一早有「前科」，除了不時在公開演說中感謝妻子、表達愛意外，還曾在米歇爾於17年出席婦女大會時，大會播放他的驚喜短片，慶祝他們的25周年銀婚。

在2017年米歇爾出席位於賓夕凡尼亞州的婦女大會時，大會突然播放奧巴馬預先準備的短片。在短片中，他首先對「亂入」活動表示抱歉，解釋當天仍他們的25周年結婚紀念，打趣指妻子有無比的耐性與神性的人，忍受了自己四分一世紀，而自己則比較容易，因為她不但是非凡的伴侶和好朋友，更時時令他大笑，與確保他走在正路上的人，更是女兒的榜樣。他最後更在片中說：「這是我一生人中最好的決定—約會你，而你最後都願意，希望你也是這樣想。」

米歇爾眼泛淚光，後來又在Twitter與Instagram上上載婚照，寫：「25周年快樂，四分一個世紀過後，你依然是我的最好朋友，亦是我所認識最了不起的男人。」

我們只看到二人恩愛「放閃」一面，他們可一起經歷高山低谷，下圖回顧二人愛情故事，原來要追最「型」第一夫人要「考牌」？

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參考資料：CNN, 《Becoming》