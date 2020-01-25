日本女生票選「最討厭的10個男性特質」：愛講大話比醜男更可怕！

身邊有沒有一種男生讓你每次見到都想掉頭走，又或者第一次見面就讓你感到極之反感，絕對不可能成為情侶？日本投票網站「みんなの声」就訪問了日本年輕一代女性並選出「讓女生討厭的男性特質Top10」，究竟有哪些男生讓女生們避之不及？

日本投票網站「みんなの声」訪問了日本年輕女性並選出「讓女生討厭的男性特質Top10」。(《初戀那一天所讀的故事》劇照)

10. 社交圈子都是一些奇怪的朋友

很多時候朋友都是自己的鏡子，趣味相投又性格相近才會互相吸引成為好朋友，因此可以從對方朋友的特質和相處方式來了解你的交往對像，不少日本女生表示如果對像身邊的朋友都是性格或行為舉止奇怪，甚至讓她們反感的話，就會讓她們懷疑對像表現出來的一面是否真實。

10. 社交圈子都是一些奇怪的朋友 (《深夜的奇葩戀愛圖鑑》劇照)

9. 不懂得察言觀色

不懂得察言觀色的男生真的會讓女生感到無名火起，而且很容易就會得罪人或者給人不好的印象，如果初次見面就已經破壞了氣氛，那麼這個男生就已經可以淘汰掉了。試想像如果和這種男生交往的話，到時見朋友或者見家長會是一場災難。

9. 不懂得察言觀色 (《深夜的奇葩戀愛圖鑑》劇照)

8. 愛爭辯、不肯退讓

女生就是一種口不對心的生物，因此有時候說討厭可能是喜歡，有時候跟你無理取鬧其實只是想撒嬌，又或者只是想男生認同，不過當遇到愛爭執又不肯退讓的男生，女生真的會本來不是真生氣都變得一肚子氣。

8. 愛爭辯、不肯退讓 (《深夜的奇葩戀愛圖鑑》劇照)

接圖看「讓女生討厭的男性特質Top7」：

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日本節目以「普通男性」定義為主題，訪問了年輕女生的對於普通的男性定義。(Twitter@7bWd6yADC6aWUES)

說了那麼多女生討厭的男生條件，那麼到底在女生心目中的男友又應該要擁有什麼樣的條件呢？很多女生就會回答：「我要求不高，普通就可以。」但是女生眼中的普通到底意味著什麼呢？日本節目就以女生眼中「普通男性」定義為主題，訪問了年輕一代女生的意見，並統計出7個「普通男性」的定義。

日本女生眼中7個「普通男性」定義：

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節目播出後在Twitter上引起了很熱烈的討論，不少男網友表示這7個「普通男性」的定義一點也不普通，甚至很少男生可以達到一半以上的條件。最受爭議的就是「非長子」和「年薪500萬日圓」這2點，在日本文化中只要你是家庭中的長子就要肩負起家業、家庭經濟開支或傳宗接待等等的家庭責任，這也是年輕女性抗拒的原因，但是男生們也選擇不了自己的出生順序，因此男網友紛紛留言：「長男誕生的那一刻就已經不是普通男生了」、「男生有半數以上都是長子吧」、「為什麼長子會變成男人的原罪」。

男網友們感到最疑惑的就是為什麼「長子」成為了男人的原罪。(《無法成為野獸的我們》劇照)

另外「年薪500萬日圓」和「身高170cm」相信也是不少男生的硬傷，有男網友就表示這些條件根本就是「拜金」和「外貌協會」的女生才會提出。不過雖然女生們的提出的要求一點也不普通，但是當她們遇到心動的男生時，這些條件就會被拋諸腦後吧！