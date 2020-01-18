碧咸大仔又有新歡　被網民笑指戀母　前度皆有媽媽Victoria影子？

碧咸的20歲大兒子布魯克林(Brooklyn Beckham)情史十分精彩，堪比一些明星的花邊緋聞，全因他換女友的速度就像換衣服一樣快，而且每一任的情人都是身材火辣的美女、超模級數，是大眾眼中聞名的「花花公子」星二代。

今年只有20歲的布魯克林(Brooklyn Beckham)情史十分精彩，換情人速度堪比換衣服。(brooklynbeckham@IG)

Brooklyn幾乎每一任的戀情都十分高調，從女星Chloe Moretz轟轟烈烈的Puppy Love，之後被拍到與女模Lexi Wood的當眾的親密行為，導致在2018年結束了Chloe Moretz的4年情；之後Brooklyn用了半年的時間修復情傷，再次投入新戀情，公開承認了與超模Hana Cross的關係，但是兩人相戀9個月時間感情就消逝，Brooklyn被指舊情復熾電臀舞蹈教練兼歌手Lexy Panterra，但由於父母對Lexy Panterra沒有好感而被逼告終；但是Brooklyn的感情空窗期並沒有太久，2019年最後一個緋聞就是有著「翻版Victoria」的25歲女模Phoebe Torrance，年紀輕輕但情史豐富得讓人難以置信。

Brooklyn的上一任女友是超模Hana Cross，兩人愛得痴纏還見過家長，感情穩定，可惜仍分手收埸。(brooklynbeckham@IG)

碧咸大仔Brooklyn的歷任及緋聞女友：

曾經有網民分析認為Brooklyn有「戀母情意結」，笑指他是「裙腳仔」，他的第一任女友 Chloe Moretz就是比他大2歲，是不折不扣的姊弟戀；而他公開承認的第二個女友Hana Cross和女模Phoebe Torrance都被指和母親Victoria十分相似，因此才會被她們的外型吸引。距離上次分手一年多的時間，Brooklyn再次爆出新戀情，而且還得到他親口承認，這位新女友就是比他大4歲的女星Nicola Peltz，曾經出演過電影《變形金剛：殲滅世紀》(Transformers：Age of Extinction)中的女主角，是繼Chloe Moretz段的第二段姊弟戀。

Brooklyn的新任女友就是比他大4歲的女星Nicola Peltz，長相標緻動人，難怪俘虜了Brooklyn的心。(nicolaannepeltz@IG)

Brooklyn在2020年1月2日在Instagram上載了一張和Nicola Peltz的合照，新一年迎接新戀情，和以往幾段戀情一樣，Brooklyn和女友Nicola Peltz熱戀時旁若無人地放閃，彼此的Instagram上都有親暱的擁抱親吻照，相當甜蜜。

Brooklyn在2020年1月2日在Instagram上載了一張和Nicola Peltz的合照正式公布新戀情。(brooklynbeckham@IG)

Brooklyn和新公開的女友Nicola Peltz​甜蜜放閃：

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但是原來兩人早已在2019年萬聖節已經開始熱戀，當時Brooklyn和Nicola Peltz被拍到一起出席里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）舉行的萬聖節派對，兩人行為親密如情侶，而且離開時也是前後腳。之後Brooklyn和Nicola Peltz也多次被拍到在洛杉磯約會，Nicola還經常會和Brooklyn在Instagram上互動，留下心心符號，種種跡象都顯示著他們在熱戀，只差在未有公開承認。

原來Brooklyn和Nicola Peltz早已在2019年萬聖節開始一起，還多次被拍到在洛杉磯約會。(nicolaannepeltz@IG)

這位90後女星Nicola Peltz雖然在圈內名氣不高，但是她卻有強大的家庭背景，父親是有「茄汁大王」之稱的富豪Nelson Peltz，據說兩人已經互相見過家長。不過網友對於這段感情也不看好，還指Nicola Peltz值得更好的人。雖然小兩口現在濃情密意，但是Brooklyn每段戀情都十分投入，同時消逝得也很快，不知這次Nicola Peltz又能否守住Brooklyn的心，讓他收心養性？也許對於Brooklyn來說「曾經相愛過便已足夠」。