「全球最美30張臉孔」周子瑜跌出三甲　亞洲女星再奪冠獲第一最美

美國電影網站 TC Candler自1990年開始每年都會評選出全球最美臉孔前100名，近日TC Candler綜合了2010年到2019年的「全球百大美女」再次選出了30張最美臉孔，最後結果想不到能夠打敗歷屆8位美女冠軍，美貌跨越10年的是一張亞洲臉孔，而且這位女星在10屆的「全球百大美女」還曾經連任2屆冠軍，看來美貌實力的確很高。

TC Candler綜合了2010年到2019年的「全球百大美女」再次選出了30張年度最美臉孔。(YouTube截圖)

從這10屆「全球百大美女」中可以看到隨著韓流文化對世界引起的衝擊，不少韓國女團的成員都進入了榜單的前10名，允兒、太妍、周子瑜、Jennie等等都是榜單常見的亞洲面孔，甚至2019年的「全球百大美女」排行榜中周子瑜就獲得了冠軍，成為第一位獲得冠軍的華人女星。現在就先和大家一起回顧一下近10屆的「全球百大美女」冠軍。

受到韓流文化影響，不少韓國女團成員允兒、太妍、周子瑜、Jennie等等都是榜單常見的亞洲面孔。(jennierubyjane@IG)

今次公布的「2010年代全球最美30張臉孔」榜單除了綜合了前10屆的名單之外，也同時要結合上榜女星的文化背景、生活方式、職業和公眾形象等各方面條件，最後選出來的冠軍竟是難得的亞洲女星，除了周子瑜之外，這位亞洲女星也是女團出身，而且她自2013年打入「百大美女」榜後就沒有趺出過前10名，還是前10屆中蟬聯2屆冠軍的唯一一個亞洲臉孔，現在就為大家揭開冠軍到底是誰吧！

「2010年代全球最美30張臉孔」名單：

+ 26 + 25 + 24

2010到2019年「全球百大美女」冠軍回顧：