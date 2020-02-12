奧斯卡2020完美落幕，眾人的目光也被在今屆奧斯卡獲得四個獎項的韓國電影《上流寄生族》所吸引，成為大贏家在所難免會成為大眾焦點所在。可是，大眾除了將焦點放在韓國導演奉俊昊身上，網絡平台Twitter也掀起另一番的討論熱話，有「痴心情長劍」男神之稱的男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）竟攜著母親踏上紅地毯，而不是手拖著剛對外公開戀情的藝術家女友Alexandra Grant，母子兩人的服裝更刻意配上經典的「黑與白」組合，更見兩人「母子情深」，難怪外國傳媒更笑說他贏得了「最佳兒子獎」。

有「痴心情長劍」男神之稱的男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）攜著母親Patricia Taylor踏上奧斯卡紅地毯。(GETTY)

「痴心情長劍」奇洛李維斯被外國傳媒頒發「最佳兒子獎」？

今年屆奧斯卡頒獎禮，奇洛李維斯（Keanu Reeves）擔任頒獎嘉賓，更邀請到母親Patricia Taylor作伴踏上紅地毯。(GETTY)

奧斯卡紅地毯堪稱是最多鏡頭的地方，燈光璀璨星光熠熠，也是傳媒最易捕捉到荷里活金童玉女甜蜜時刻和各女星競艷賽場。每每明星情侶踏上紅地毯，快門聲總是此起彼落，熱鬧非常。現年55歲的男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）在去年主演的電影《殺神John Wick 3》，帶來勇悍殺手的霸氣動作，形像令人過目不忘，可現實中的他是一個常為人設想、熱衷善事的人，曾捐七成的片酬幫助白紅病病人，而且為人親切更為陌生人支付昂貴的機票，大將善良之風為他吸引不同年齡層的粉絲。

Patricia Taylor輕輕的把手放在兒子奇洛李維斯（Keanu Reeves）的手中。(GETTY) 今年，憑著為最佳動畫《反斗奇兵4》配音的奇洛李維斯（Keanu Reeves）吸引傳媒的菲林並不是她與女友藝術家Alexandra Grant十指緊踏上紅地毯的恩愛畫面，而是他身旁的女伴是擔任時裝設計師的母親—Patricia Taylor，其母親身穿全白色的利落西裝套裝，突顯她優雅高貴感之餘又不失時尚的幹鍊感，更與奇洛李維斯的整潔帥氣的黑色西裝意外合襯，秀出的不是眾人常看的情侶甜蜜感，而是母親與兒子之間的默契感。

He is so cute with his mom. Still getting over my Keanu crush from Speed. https://t.co/j6Dp9hvocw — Tamara Robbins (@Tamara_Robbins) February 10, 2020

外國網民更笑說：「這個畫面是我今天看到最美好的事情」；「認真的，這是我見過最低調的人之一」和「他是如此偉大的，「最佳兒子獎」非他莫屬了」。母親的眼神也流露出對兒子的舐犢情深之感，反倒更意外感人，他獲得幸福的同時，他也沒有忘記母親養育之恩，與母親分享自己的成就和經歷，難怪他會獲得眾多的好評。或許奇洛李維斯自小就經歷父母離異問題，其母親從小便帶著他們兩兄妹生活，工作的同時也需要擔當母親的責任，四處漂泊於澳洲、紐約等地方讓他們讀書。相信大眾也明白單親母親撫養子女生活的辛酸，而母親對他的愛，也讓他努力生活下去，成就不一樣的自己。

按下圖看更多男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）的近照：

+ 4 + 3 + 2

影帝Joaquin Phoenix也是一名「最佳兒子」？

首次奪得奧斯卡「最佳男主角」的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）也帶出母親出席奧斯卡。(GETTY)

同樣地，憑電影《Joker》首次奪得奧斯卡「最佳男主角」的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）也是另一位「最佳兒子」的代表人物之一。但不同的是他除攜著年輕十年的未婚妻魯妮·瑪拉（Rooney Mara）出現在紅地毯上，他更一同帶著讓他驕傲的母親出席奧斯卡，他得獎時的致詞就是對母親最佳的表白示範說：「我的母親是我一直以來的感情靈感來源，我所做的一切都是為了她！」

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的一家也一同支持著他。(GETTY)

皆因華堅馮力士（Joaquin Phoenix）私底下與母親感情深厚，當他到拍戲感到困擾時，他的母親總可成為他表演靈感的來源和提點的明燈，讓他不斷的進步，突破自己的樽頸位，難怪Joaquin Phoenix會帶著母親一同出席盛大的典禮，原來也是對母親照顧和提點表示感恩之心，也是他渴望分享自己最亮麗的一刻給她們，渴望得到她的肯定。

或許不少的男生也常被女友問到一個問題就是：「如果我和你的母親都跌進水中，那你會先救誰人先呢？」每個熱戀中的女孩也想自己可以被對方愛進心坎中，不過筆者在想一個愛家人的男人才是值得托付人生的人，一個不重視家人的男人，日後又如何擔當一個「愛屋及鳥」的好男人呢，愛自己的同時，也需要愛對方或自己的家人。難怪網民大叫自己很想奇洛李維斯（Keanu Reeves）或華堅馮力士（Joaquin Phoenix）擔當自己的另一半呢！

按下圖看華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的近照：

+ 4 + 3 + 2

資料來源：《DailyMail》，《Independent》，《Huffpost》