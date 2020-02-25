早前哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）突然宣布卸下英國王室高級成員的（HRH）頭銜已令英女王傷心不已，同時更引起軒然大波。近日英國王室再迎來令人心碎的消息，擁有英國王位第15順位繼承人的彼得·菲利浦斯（Peter Phillips）」宣布與結婚11年的妻子Autumn Phillips離婚。 這位被外國傳媒形容為「英女王最疼愛的外孫」，全因他是在1977年女王登基銀禧紀念的一年誕生外，更是她首位出生的王孫，相信英女王聞訊的心情也再次受到打擊。

英國女王最疼愛的外孫 Peter Phillips與妻子Autumn Phillips宣告離婚！(GETTY)

童話中的王子與公主總是有著美好感人的結局，讓局外人看得着迷得很，但往往現實中的「王子與公主」愛情故事結局總是讓人留著遺憾。據美國《紐約時報》報導指出Peter Phillips與Autumn Phillips早已在2019年9月的時候簽署離婚協議，當中的聲明更表示：「這個決定是對兩個孩子日後的生活和繼續彼此多年的情誼來說，是最好的行動和結果。」聲明無庸置疑地告訴眾人一個道理，童話故事終究還是虛構不實，總有一天會回歸現實。不過，英女王長孫Peter與Autumn終究真心的相愛過、快樂過和幸福過，只是結果不是眾人想看見的而已好了。

按下圖看更多Autumn Phillips的照片：

由一埸賽車賽事牽起兩人毫無交集的生活

身為「賽車迷」的Peter Phillips先後選擇在國際方程式的車隊——捷豹車隊(Jaguar Racing）和威廉斯車隊（Williams Racing）中擔當普通的行銷工作。 (GETTY)

42歲的彼得·菲利浦斯（Peter Phillips）是英國「安妮公主」與第一任丈夫馬克‧菲莉普斯（Mark Phillips）生下的兒子，不知道是否其母親知道「豪門深似海」的道理，因而拒絕讓Peter冠上皇室頭銜，同時也讓兒子有更多的自由和發展空間去追尋自己的理想，以免妨礙他過正常人的生活。不過Peter Phillips在15歲時，父母離異，外界對安妮公主離婚的消息非常震撼，英女王因而對Peter Phillips加倍寵愛。身為「賽車迷」的Peter Phillips在2000年畢業於英國名牌大學艾希特大學（University of Exeter）後，沒有選擇進入大企業工作，而是先後選擇在國際方程式的車隊——捷豹車隊（Jaguar Racing）和威廉斯車隊（Williams Racing）中擔當普通的行銷工作。

【按圖看】Peter Phillips在英國王室的生活點滴，從小便與威廉及哈里王子一同出席活動：

當時外國傳媒有傳他曾與美國魚肝油企業老闆的女兒伊麗莎白·里奧（Elizabeth Iorio）相戀兩年，並在2001年選擇同居了八個月，後來分手後他亦與一名空姐塔拉·斯溫（Tara Swain）交往了四個月的時間。雖然以上的兩段戀情也以分手告終，但他仍相信愛情。

一埸賽車賽事牽起兩人毫無交集的生活(GETTY) 在2003年，他在加拿大蒙特利爾方程式大獎賽上偶然擔任啤酒展示的模特兒Autumn Phillips，他隨即被充滿陽光活潑氣息的Autumn所吸引，對她產生一見鍾情的愛意。即使他明白到賽事完結後需回到英國工作，可是愛情會讓人沉醉當中，他不理會距離的問題，對她展開熱烈的追求，也讓女方為之感動。

浪漫故事讀起來就像一個現實生活中的童話故事

Autumn Phillips從來沒有想過自己會與「英國王室」成員有任何的交集，可是命運總是弄人 (GETTY)

出生於加拿大中產階級家庭的Autumn Phillips從來沒有想過自己會與「英國王室」成員有任何的交集，她只是一位平平無奇的管理顧問、模特兒和調酒師，只要一生過著平平安穩的生活便可。可是，她與Peter開展的感情注定她一生也過得截然不同。當時她知道對方需回到英國，所以他們便開始了一段長距離的戀愛，每天也打一通的電話以解相思之苦。不久後，她也隻身一人到英國找情人，也是在英國看電視的情況下發現，他原來是英國王室當中的一份子，就像童話故事發生在現實生活中。

2007年，他們宣布訂婚，並在翌年結婚，婚後更誕下兒子Savannah Phillips和女兒Isla Phillips(GETTY) 愛情總是給人一種意想不到的勇氣，或許這就是愛情的魔力，雖然明知這是一段不容易的愛情，她沒有選擇與Peter分手，而是將自己的工作帶到英國，擔當另一半的私人助理並陪伴對方處理生活的大小事務。時間一下子就過了五年之久，2007年，他們宣布訂婚，並在翌年結婚，婚後誕下兒子Savannah Phillips和女兒Isla Phillips，一家四家經常被傳媒拍到出席親子活動，幸福非常。

"I was frightened of walking down the aisle. But when I got to the top of the stairs and saw how many of our friends and family had turned out to support us, I stopped being scared and actually enjoyed it,” Autumn Phillips

結婚的時候，Autumn曾感到擔心不安，擔心自己平民的身份不適合這個圈子中，不過家人和、朋友的支援下，最重要的是在另一半身上找到一直以來渴求的安全感，那份愛足以讓她義無反顧的一同走下去。

"I wouldn't have changed a single thing. It's just one big happy memory." Peter Phillips

縱然他們相戀11個年頭，終究選擇變回朋友的身份，可是那份真切的愛讓是在雙方的腦海中揮之不去，因為曾經那麼的愛過，才會甘願承受生育之痛；也是因為愛，才會選擇以另一個方式將這份愛延續下去。或許有時候你以為不再幸福時，但其實幸福是以另一個形式慢慢的接近你。

按下圖回顧Peter Phillips和Autumn Phillips的甜蜜時刻：

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資料來源：Hellomagazine，thesun，TIME，dailymail