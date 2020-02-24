33歲渡邊杏曾為愛棄事業丈夫爆出軌3年　果斷分居重拾人生第一步

日本男星東出昌大在今年初成為日本網絡的熱門關鍵字，全因媒體爆出他背着妻子渡邊杏與22歲演員的唐田英里佳發生婚外情。事後渡邊杏承認與丈夫已分居，而東出昌大也承認出軌，並且揚言會努力修補關係。爆出婚變後，渡邊杏近日在文化研討會中首次公開露面，被媒體拍到她已經脫下婚戒，可見她對出軌丈夫決絕的態度。

渡邊杏與東出昌大原本是演藝圈中的模範夫婦，兩人在2013年合作演出劇集《×××HOLiC》而結緣，2015年結婚，婚後渡邊杏誕下兩女一子，日漸淡出幕前，專注於照顧家庭。而東出昌大婚後一直以「好丈夫」、「好爸爸」的形象示人，也成為了日劇和電影中的常見臉孔，事業發展不錯。當他被媒體爆出已經與唐田英里佳出軌三年，剛開始交往時渡邊杏正在懷孕，他的好男人形象即時破滅。

東出昌大出軌，其實早現端倪？

女人果斷不限愛情：父親出軌、不冠父姓

身邊不少女生看到東出昌大出軌的新聞，都紛紛替渡邊杏難過，因為這個女生屢屢與「渣男」脫不了關係。

她在2001年出道，成為着名女性雜誌《non-no》的專屬模特兒，2005年起更衝出國際，躋身高級時裝品牌如LV、Anna Sui的時裝騷等，為了順利在巴黎出騷，出發前閉關苦練法文至可溝通的程度。如此努力的女生，其實是星二代，她是日本着名演員渡邊謙的女兒，父親曾經憑電影《末代武士》入圍2004年奧斯卡最佳男配角。然而，她初出道時，從來沒有提及過父親的名字，後來被媒體爆出父親是知名演員時，更刻意除去「渡邊」這個姓氏，單憑藝名「杏」在演藝圈打滾。

點擊看杏初出道的模樣：

她想擺脫渡邊謙女兒這個身份，全因過去父親與母親離婚，兩人對簿公堂時，父親被指控曾與9個女性發展不倫關係，而母親被指控借下數億巨債。最後，渡邊謙勝訴，離婚後立即與演員南果步結婚，並且不再支付子女的贍養費。當時只有高中的杏中途退學，外出工作替母親償還債務。杏因而開始成為模特兒，後來開始進軍演藝圈，更遇到了東出昌大。

對愛情拿得起也放得下

2015年結婚時，她的事業如日中天，已經是日劇的「收視女王」，飾演過不少讓人深刻的角色，代表作有《多謝款待》、《花咲舞無法沉默》。杏不論以模特兒還是演員的姿態都在娛樂圈取得不錯的成就，卻願意為愛放下事業。在旁人眼中，她為愛犧牲，然而，杏十多歲就要肩負起家庭的重擔，與父親交惡，渴望與所愛之人組織家庭其實也不難理解。

最近杏開始重新拍劇。（《偽裝不倫》劇照）

面對背叛，低調不作聲就可以修補關係？



最令人佩服的是如此重視愛情的女子，也學懂愛得有底線、不卑微。一直信任的丈夫出軌了，如果這是個假設性問題，相信不少女性能輕鬆給出「分手」這個答案，當親歷其境時，卻會因為「感情」二字而難以割捨或選擇原諒。杏固然很愛東出昌大，只是她從來沒有忘記愛自己，不會因為維繫婚姻而對背叛自己的丈夫裝聾作啞，幻想着丈夫那日會回心轉意，回到自己身邊。

不少出軌事件爆出後，不乏妻子站出來「擋刀」，在鎂光燈下表示會繼續支持丈夫等的場面。東出昌大婚外情的醜聞一出，杏沒有扮演寬宏大量的妻子，而是坦言兩人已經分居。她有為愛豁出去的勇氣，同時也懂得及時放下，相信也是不少女生，需要學習的愛情課題。