Lucky Blue Smith與好友閃婚　突破曖昧朋友變情人原來最幸福

年僅21歲的人氣模特兒Lucky Blue Smith日前於IG上分享了與女友Nara Pellman結婚的喜訊，並寫道：「今天我和我最好的朋友結婚了。」 喜歡上一直陪伴在身邊的那個他，從好朋友變成戀人，有機會發展出一段更美好的愛情嗎？

Lucky Blue Smith日前於IG上分享了與女友Nara Pellman結婚的喜訊，並寫道：「今天我和我最好的朋友結婚了。」(IG@luckybsmith)

上年11月時，Lucky Blue Smith於IG上分享了與模特兒Nara Pellman的親密照後，並喻對方為自己「最好的朋友」。既是好友又是情人，兩人於3個月後再度迎來幸福的消息，毫無預示的婚訊讓人既驚又喜。

24歲的Nara Pellman與Lucky Blue Smith屬於同一間模特兒公司「IMG Models」，隨著與Lucky Blue Smith的戀情曝光後，Nara Pellman立刻成為了網民間的話題人物。不少網民對於兩人的相識與相戀過程非常好奇，不過他們並沒有公開戀愛的經過，只見Lucky Blue Smith經常以「最好的朋友」、「靈魂伴侶」稱呼太太。

按圖看兩人的甜蜜放閃照：

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完美的模特兒身形加上一雙水藍色的眼晴，Lucky Blue Smith初出道便已風靡全球，並獲得「天使男模」的稱號，成為時尚界炙手可熱的新星。他的感情生活同樣充滿話題性，19歲時Lucky Blue Smith與比他大8年的女友Stormi Bree Henley誕下女兒Gravity Blue Smith，他的IG更一改以往放閃的風格，轉為分享與初生女兒的生活日常，讓人感覺Lucky Blue Smith成為爸爸後更成熟踏實。然而，在女兒出生不久便傳來兩人分開的消息，而Gravity Blue Smith亦交由媽媽照顧。

19歲時Lucky Blue Smith與比他大8年的女友Stormi Bree Henley誕下女兒Gravity Blue Smith（IG＠luckybsmith）

喜歡上朝夕相對的好友感覺熟悉又奇妙，該不該與他交往是件困擾的事。既不希望破壞現在的關係，卻又無法壓抑自己的情感。不少女生仍然會為跨出那道界線而卻步，不過，筆者倒認為，與其顧慮太多，不如隨心而行，放手一搏總好過日後為自己退縮而後悔。

從好朋友變成戀人的話，因為你們熟悉對方，也會是最了解對方的情人。（IG＠luckybsmith）

經過了這麼多年的相處，他的一個眼神、一個微笑已勝過言語，這樣的默契已足以讓你感到窩心踏實。當你不用再費神猜測對方的想法，你會發現與情人坦率的相處原本可以如此輕鬆自在。他總是知道情緒來襲時要如何安撫你的心靈，因為你們熟悉對方，也是最了解對方的情人。

每個人對愛情的追求都不盡相同，有人渴望刺激的新鮮感，也有人喜歡細水長流的平淡，但終究也是需要那個在你疲憊時，懂你的人。如果你對於那個在難眠夜晚輾轉時，陪伴你靜待黎明的他帶著點點愛意，不妨坦率面對自己心中的感覺，向他表達喜歡的心情。