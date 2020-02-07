林依晨遠距離婚姻五年從未吵架　愛情長期火熱靠「門當戶對」？

不知不覺林依晨與丈夫林于超已結婚五年，兩人的愛情生活都一向低調。因為工作關係，兩人從交往到婚後一直分隔兩地。要維持遠距離的婚姻生活並不容易，然而，林依晨卻表示兩人從沒有吵架，他們維繫愛情的方法實在值得學習。

不知不覺林依晨與丈夫林于超已結婚五年，兩人的愛情生活都一向低調。(IG@linyichen.ariellin)

林依晨自入行以來形象討喜，更被網友封為「零負評女神」。角色以外的她直言自己是個理性的人，曾經只為追求是非善惡，而忽略了身邊人的感受。然而，自從認識了丈夫後，林依晨慢慢學習到聆聽與給予支持的重要性。丈夫長居美國，自己則留在台灣發展，遠距離並沒有影響他們的感情，反而令彼此更珍惜每次見面的珍貴時光。

門當戶對的愛情 在於彼此看待世界的方式

當林依晨被問及婚姻之道時，她是這樣回答：「不是有句話說，所謂的門當戶對指的不是家世，而是你們看待這個世界的方式，彼此的價值觀都很相似。這樣的相處方式，我覺得才是最容易長久的婚姻之道。」林依晨與丈夫從來沒吵過架，秘訣不只在於好脾氣，而是雙方都願意為彼此著想，並希望對方快樂。

林依晨與丈夫從來沒吵過架，秘訣不只在於好脾氣，而是雙方都願意為彼此著想，並希望對方快樂。(IG@missariellin)

林依晨形容丈夫是她最好的朋友，「他給我的支持、信任感和包容都很大，讓我感受到被保護、被信任、被支持。」從前她總是不服輸，做任何事也是抱著好勝的心態。但婚後她學懂了珍惜，又謂婚前覺得自由很可貴，不斷於工作上努力拼搏；婚後才發現，有家人等她的感覺也很溫暖。於林依晨眼中，經得起考驗的才稱得上是真愛。而每通過一次考驗，兩人的關係就如鍍上黃金般更見堅固。

【按圖看保養方法】林依晨18歲出道至今仍然保養得宜，早前於37歲生日時分享的慶生照片更被大讚凍齡有道：

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學會獨處並好好愛自己 擁有安全感兩人一起才有更多空間

小時候聽到「愛人，先要愛自己」這句話不禁暗覺老土，直到長大後才知道其實是警世良言。想想也是，我們都是孓然一身的來到世上，自愛是首先要學懂的一個課題，先讓自己過得快樂，開心得發出耀眼的光茫。「你要很愛很愛自己，跟你頻率對的人就會自動靠過來。」林依晨信奉吸引力法則，要遇到對的人不只講求緣分，自己的心態也很重要。

林依晨信奉吸引力法則，要遇到對的人不只講下緣分，自己的心態也很重要。(IG@linyichen.ariellin)

她認為單身的時間很寶貴，因為當你不害怕只跟自己相處，可以享受一個人的寂寞時，那兩個人在一起會有更多空間。擁有安全感便不會時刻需要黏著對方。每個人也需要自己的私人空間，當你能享受一個人的自在，不會讓對方感到壓力，兩個人的關係才會更長久。

投入婚姻 以生活情趣點亮生活

林依晨認為婚姻本來就很不容易，增加生活中的情趣，一起面對和享受生活很重要。（IG＠linyichen.ariellin）

林依晨一向認為自己一個人其實也可以過得很好，並不屬於嚮往結婚的那類女生。不過當選擇了結婚，便是認同了對方的人生觀，而往後的生活方式也會隨之改變，一旦選好了便要全程投入。若是為了結婚而結婚，那便是一件非常可怕的事。「我們也有愛情方面的仰慕、激情和保有一點點的神祕感，保持多樣性的情感面向，新鮮度和熱情才會一直存在。」她認為婚姻本來就很不容易，需要互相體諒瞭解，增加生活中的情趣，一起面對和享受生活很重要。