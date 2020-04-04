新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，不少藝人的工作也受到影響。王君馨（Grace）最近常常更新個人Youtube頻道，日前上傳影片分享與丈夫Daniel的愛情故事，更在片頭開玩笑地「警告」影片內容「包含大量閃光彈及令人起雞皮的情節」，溫馨提示觀眾要自備太陽眼鏡及毛墊。

Grace與丈夫在2016年註冊結婚，婚前愛情長跑12年，現在恩愛的他們，原來也與其他夫婦或情侶無異，感情關係經歷過考驗、迷惘，兜兜轉轉才終成眷屬。

看Grace的影片前看來要做好心理準備。（影片截圖）

自小在紐約成長Grace與Daniel在19歲的暑假相遇，當時在波士頓讀書的Grace趁暑假回到紐約兼職，在韓式cafe擔任侍應，而Daniel就是當時的客人。Grace形容第一眼見到Daniel覺得對方「很可愛」，忍不住與同事及老闆分享。後來才知道Daniel就是老闆的朋友，同事為兩人製造機會，安排她為對方下單，當身邊朋友都點啤酒時，Daniel竟然說「我不喝酒，有沒有無酒精的飲品推介」，一杯招牌的焦糖Mocha就是兩人故事的開端。平日主要做樓面工作的Grace特意為他調製「特甜焦糖Mocha」，往後的兩個星期，Daniel來了6次，終於主動開口邀請她吃飯。

Grace曾經重遊兩人相遇的Cafe。（影片截圖）

俊俏外形住着50歲叔叔

Grace總是想法很多，話很多，而Daniel就是她的最佳聆聽者，耐心聽她說，也會細心替她分析，與Grace同齡的他成熟穩重。她形容丈夫當時外形俊俏，但內心卻彷如住着個50歲的叔叔。在初次約會，喜歡唱歌跳舞的她分享將來希望到香港成為明星，她坦言平日男生聽到女生發「明星夢」只會敷衍回應，但Daniel卻真誠地對着她的眼睛說「我支持你」，讓她絕對對方和其他男生有點不一樣。

當天Daniel送她回家時，慎重地感激她百忙之中抽空和自己外出，帶點「老土」又紳士的行為，在Grace眼中十分可愛。過往拍拖總是「日久生情」的Grace，與Daniel認識一個月、約會兩個星期已經正式拍拖，全因她覺得兩人很合拍。

兩人算是一見鍾情。（IG@gwgurlie86）

熱情終不敵遠距離？曾分開的一對

然而，細心穩重的Daniel拍拖後也有喜愛呷醋的一面。在波士頓讀書的Grace與在紐約生活的Daniel當時已經算是遠距離戀愛，「每隔兩三個星期才見面，有時是他開車到學校接我，有時是我搭順風車或長途巴士會紐約。」 猜疑、不安在兩人的關係中漸漸萌生，喜歡跳舞的Grace是舞蹈學會成員，Daniel看到Facebook的照片覺得她是個「Party Girl」。而在Grace到香港中文大學當交換生，繼而參加《香港小姐競選》後，兩人的關係便受到更大的考驗，因為不信任，所以曾經分手。

兩人在Instagram上也常常放閃：

+ 5 + 4 + 3

過程奇遇：命中注定必復合

當時的Grace心想「如果我們命中注定在一起，無論經歷任何事都會在一起。」分手後兩人也常常聯絡，保持朋友關係。後來兩人齊齊成為基督徒，向主求證對方是否自己的唯一，「Daniel那時跟主說如果Grace是對的人，就讓我看到心形圖案加Grace名字的畫面。」那時Daniel飛到北京，在機上隨意看一套電影，其中一幕就是心形圖案和Grace，而同時Grace也覺悟想與這個人分享自己所有快樂時刻，因此兩人最後走在一起。

經歷12年遠距離關係，Daniel在婚後為了Grace放棄在美國的銀行工作，搬到香港重新適應生活，往日的Long D關係，讓他們現在更珍惜與彼此相處見面的每一天。