日男票選「療癒系女生」特質　樣貌身形不上榜　受歡迎靠不吝嗇？

即使只是安靜的待在對方身邊，跟舒服的人相處便會有種彼此互懂的療癒感覺。在鬱悶的抗疫日子中，若另一半擁有「療癒系女生」的特質，定可一解焦燥心情。

在鬱悶的抗疫日子中，若另一半擁有「療癒系女生」的特質，定可一解焦燥心情。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

日本雜誌《Cancam》近日訪問了168位，年齡從20歲到30歲的男性，整理出受歡迎「療癒系女生」的特質。結果發現，外貌與身形並不是關鍵，富有同理心的女生才讓人感覺舒心。

1.溫柔具包容力

一段關係中最困難的不是證明自己願意為對方付出，而是學會包容。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

一段關係中最困難的不是證明自己願意為對方付出，而是學會包容。有些女生的愛情總是比他人順利，原因並不是因為她長得特別美麗、學歷特別優秀，而是她們領悟到延續幸福的要點。她們明白到每個人也有缺點，並試著與它們共存。當你學會看見對方的優點，便會發現懂得包容的愛情更幸福。

2.不吝嗇讚美

適當的讚美絕對能讓你擁有好人緣，不過讚美說話不能空洞浮誇，否則只會令人反感。比起隨便說說「你人真好」、「你好厲害」這些話，就對方的行為作出具體的讚美更有效拉近彼此的關係，亦更顯真誠。

3.愛笑

在另一半疲憊之際，看到你溫柔的笑臉必定瞬間療癒。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

時興「厭世」，「厭世臉」雖然女生驕傲高冷，卻有著莫名的吸引力。但再吸引又不及愛笑的女生可愛親和，她們讓人感覺溫暖可靠，值得將心事傾訴。在另一半疲憊之際，看到你溫柔的笑臉必定瞬間療癒。

4.用心聆聽並給予關懷

很多時候，對方選擇與你傾訴也只是想得到你的暖心安慰。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

每個人心中都有著大大小小的煩惱，而我們都需要一個傾訴的對像。用心聆聽是基本的禮貌，途中插話或反駁容易令人留下壞印象，在對方把話說清後再分享自己的意見也不遲。很多時候，對方選擇與你傾訴未必只是希望你能一針見血，可能有更多的是想得到你的暖心安慰。

5.談吐得體

談吐大方斯文的女生令人感覺舒服（《天堂餐廳》劇照）

偶爾來點負能量不是問題，但如果每次見面對方都只會抱怨，便會讓人感覺不能和你好好說話。更甚的是，有些女生一有訴苦的機會，便會自顧自大聲分享而無視身邊的人，讓人反感。所以，談吐大方斯文的女生令人感覺更舒服。

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