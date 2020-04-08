韓劇《夫妻的世界》劇情緊湊，讓不少劇迷追得過癮。久違熒幕的52歲金喜愛在劇中激情床戲連連，首6集在韓國當地被列為「19禁」，但開播以來，收視卻屢創電視台新高。而劇中被封「最強第三者」的韓素希，也引起網民熱烈討論，更登上Naver熱門搜尋榜，關於這位出道2年的25歲演員，你又知道多少呢？

韓素希與金泰希一樣畢業於蔚山女子高中，出道以來便以亮麗外形受到注目，更被稱為「蔚山宋慧喬」，初出道就得到不少製作人及導演垂青，躋身電視劇主角行列。

韓素希的確與宋慧喬有幾分相似，「點圖即看」原來大有來頭＝＝＞

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受祖母影響發演員夢 為圓夢幾乎所有兼職都做過？

韓國演藝圈競爭激烈，發「明星夢」的人成千上萬，要取得入場券也不容易。韓素希雖沒有經歷過艱苦的練習生生涯，但也為演員夢下了不少苦功。韓素希父母都要外出打工，她自小被嫲嫲撫養長大，愛看電視的嫲嫲希望孫女也能成為演員，她受到嫲嫲影響也立志成為演員。在學生時期，外表美艷的她已是風雲人物，在蔚山小有名氣，在同儕間很受歡迎。高中畢業後，她到首爾打工，尋找加入演藝圈的機會。為了賺取生活費和學費，她曾經做過多份兼職，在酒吧打工時認識了讀攝影系的朋友，對方為她拍了「面試相」，照片流傳後，她開始受到廣告邀約，正式成為模特兒。但她始終想成為演員，她曾經接受韓國媒體《bnt》訪問，坦言「除了便利店和網吧，幾乎所有兼職都做過」，在演出第一套劇集之前，她仍在咖啡店內打工。

點擊看《夫妻的世界》韓素希如何成為「最強第三者」：

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她在兩年前終於圓夢，在電視劇《重逢的世界》飾演配角，雖然戲份不多，仍引起了行內人的注意。以演員身份出道三個月後，她便獲邀演出《金錢之花》中的第二女主角，對新晉演員是很好的機會。這次在《夫妻的世界》中飾演朴海俊的情人，介入金喜愛與他的婚姻，首集便主動出擊，挑釁正宮金喜愛，故意將有色潤唇膏放到朴海俊的口袋。

在最新的集數中，金喜愛強勢反擊，點擊看正宮的攻勢（內含劇透）：

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憑壞女人角色上位 演活進擊小三的「不安份」

外表看似無害的她其實野心很重，她作為第三者並不「安份」，希望朴海俊早日與金喜愛離婚，獨佔對方。不少觀眾看到《夫妻的世界》中的她都氣得咬牙切齒，這也證明韓素希講角色拿捏得很好，演技不俗。其實在當第三者方面，她早已「訓練有素」，過去的角色幾乎都是「壞女人」，在《金錢之花》中飾演富商的情婦，在《Abyss》中飾演悔婚並且變賣兩人房子潛逃的女人。

過去也曾經演出過第三者。（《金錢之花》劇照）

爆紅被起底：滿手紋身加吸煙

而現實中，甜美的她也曾經「叛逆」過，最近人氣急升的她被網民「起底」，在韓國網站Naver討論區中上傳她出道前的照片，滿手紋身加吸煙的高冷模樣，與現在的形象完全不同。出道之後，相信是為了演出方便，韓素希已經去除手臂紋身，不論如何，劇迷也應該很期待她在《夫妻的世界》接下來的表現。