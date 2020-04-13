最近大台電視劇《On call 36 小時II》每晚深夜重播，劇中實習醫生由當年落選港姐楊斯雅飾演，7年之後的她已經退出影圈轉戰性商店，賣性玩具賣出一條出路，更成為性女Youtuber大談性愛技巧！情侶床上的情趣真的不能欠缺，疫情之下，如何進行更安全的性愛？

2013年的《On calll36小時II》楊斯雅飾演實習醫生。(《On calll36小時II》劇照)

32歲楊斯雅（Cindy）2012年參選香港小姐而入行，入行3年來曾經爆騷月入過萬，不過又跌落低谷，只有2千幾元底薪。2014年，當時她與同是藝人的男朋友，即現任老公，在Instagram開設性用品網店Joyful Night，初時只是代訂，後來開始賣現貨，逐步發展成實體商店。她亦會在Instagram上撰寫有關性愛及性用品的潮文，又以自己為生招牌，令更多人認識她的店鋪。後來生意節節上升，更會親自設計性用品出售，短短2年時間就擁有3間的實體店，月入數字更加可觀！

男女床上對決時，總會遇上二三件性事上的難題。Cindy的Youtube Channel主要就是一談性愛！她不時分享性商店客人買性玩具的趣事，指出不少情侶在性事上既害羞又不知所措的問題。她除了拍攝性玩具開箱片，講解不同玩具的功能用法，更加會大膽地剖析很多床上的問題，仔細講解一些性知識和性愛技巧貼士，例如女性如何收陰、真假高潮之分等。

香港性教育不足問題，不少女生可能從未見過自己的私處，更加可能會將陰道和尿道弄錯，Cindy有見及此都為網民解構陰部。(Cindy楊斯雅@Youtube channel)

不過作為女性公開談性絕不容易，之前Cindy與拍檔就討論有關性幻想議題時，自爆曾經引來網民的性騷擾，Facebook上都有不少性意味的留言。談及露骨的性事，都會引來不少流言蜚語。不過Cindy認為作為成年人對性有一種生理需求，性並非「鹹濕」，不應以心邪的態度來看待性。

【點撃看】Cindy分享曾有網民對她說性騷擾笑話、奇怪的表白：

情侶因疫情減少了性行為？Cindy建議必備性用品

疫情緊張之下，不少情侶加強注意衛生，會避免進行性行為，而選擇用其他方法以滿足對方。早前Cindy在Youtube上就談起情侶的安全性事，如何保持兩性之間的互動樂趣！如果情侶以手愛滿足，要留意指甲上可能藏有細菌，而且指甲太長，更加可能會弄傷到對方。因此Cindy都提醒情侶之間的手愛時，應戴上手指套來確保衛生，以保護雙方。

如今Cindy與男性友人超淫俠在Youtube上設付費節目《性在有Cindy》，請來嘉賓一同討論男女性事的問題，更加不時爆出圈中的色情秘密！(Cindy楊斯雅@Youtube channel)

至於口愛，Cindy建議用有味道的安全套來增加彼此甜蜜氣氛，或者選用有紋路的安全套增加二人的刺激感。她提醒安全套上的潤滑劑不是每一款都能食用，情侶應多加留意。坊間亦有一些模仿舌頭的性玩具，可配合潤滑劑使用提升觸感。

楊斯雅直指有客人回應這個模仿舌頭的性玩具的觸感十分良好。(Cindy楊斯雅@Youtube channel)

另外，Cindy亦推介情侶們可使用具趣味款式的性玩具，如按摩棒或者G點棒，以其震動來滿足女性。最後她再提醒，使用性玩具的前後，應以專用的玩具清潔液來清洗消毒，以確保衛生。

女性私密處護理不只清潔 精華回復彈性！止痕可用…

即使沒有疫情，女生的陰部保養確實不能疏忽！原來Cindy對於女性陰部的保養有一番研究，店舖內除了賣性玩具，更有許多不同種類的女性陰部護理產品出售。Cindy指出平日保養陰部，最常見就是一些專門清潔陰部的產品，原來尚有一些清潔私處的濕紙巾，都能有助外陰止痕的作用。另外，Cindy在睡前會使用陰部面膜，然後加上護墊，讓精華停留在陰道內，以滋潤陰壁、回復彈性。她又會用陰部美白膏，以助陰部膚色提亮，對於陰部膚色暗啞黑黑的女生們應該有所幫助。若然女生出現陰道鬆弛的話，可以做一些縮陰的鍛鍊，Cindy就指原來坊間還有其他方法可以幫助女性快速縮陰！

【點撃看】女性陰道鬆弛有三個原因 快速收陰可靠…

+ 6 + 5 + 4

相信女生們都聽過有關念珠菌陰道炎的問題，確實令人十分煩惱。根據衛生署，其實念珠菌是一種真菌，女性一旦患上陰道就會發炎，陰道分泌會增加、變黃、呈芝士狀，出現痕癢、不適、疼痛等問題，嚴重時更會出現潰損現象！即使治療之後，都仍然有機會重複感染。如果抵抗力不足，加上念珠菌的數量增多，念珠菌感染的機會亦會提高，所以個人衞生護理，能有助預防感染！

楊斯雅都不時在店內拍片，之前就講解過念珠菌陰道炎。(Cindy楊斯雅@Youtube channel)

之前Cindy都講解一些有助預防念珠菌陰道炎的方法，假如女生的陰部出現痕癢，Cindy指可以使用具消炎作用的陰部護理液，以增強抵抗力，保持陰道的清潔，以預防疾病。另外亦可以用陰部養陰液來減輕陰部異味或分泌物的問題。最後Cindy建議女性一旦患上念珠菌，應當停止性行為，立即向醫生求助。

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提升性愛享受 4個貼士

在《性在有Cindy》中，Cindy都不時交路，舉出不少增加性愛情趣的貼士，希望情侶在性事上尋找到二人的專屬方式，獲取滿足感的同時都昇華二人感情。不過即使是老夫老妻，有時為了滿足對方，或會在床上努力給予反應。就算女方未必在性交中達到高潮，可能為了給予另一半的滿足而假裝，男方又會因為難分女方的真假而產生壓力，失去二人的樂趣，到底如何提升性愛享受，Cindy分享4個貼士。

【點撃看】提升性愛享受4大貼士！

+ 4 + 3 + 2

在性愛過程中雙方應該要互相尊重，觀察對方的反應，重視對方的感受！

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