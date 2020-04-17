姚子羚分手亦是朋友　專家：不甘心易阻新戀情發展　要對自己誠實

上年，姚子羚被指捲入複雜四角戀，最後選擇與前度Raymond Young分手。近日有報導指兩人再次約會，引起復合傳聞，而姚子羚則以「分手亦是朋友」作回應。

姚子羚表示自己一向可以與每位前度成為朋友（IG＠elaine_yiu）

姚子羚一向低調處理感情事，上年傳出與圈外男性Raymond Young相戀，更有指對方早已結婚，而且緋聞不斷，令她捲入四角關係。對於戀上有婦之夫的指控，姚子羚曾公開表示男方於兩人交往時早已與前妻分居，回復單身。姚子羚與Raymond交往八個月後分手，近日姚子羚被拍到與前度再次約會，她回應只是朋友聚餐，分手後仍視對方為朋友，亦表示自己一向可以與每位前度成為朋友。

分手後仍能成為朋友是一門學問，要不就是從來沒有愛過，又或是從來沒有停止愛過。姚子羚曾於一次訪問中分享，因為彼此仍愛惜對方，所以放下這一段感情並不容易。即使兩人分開了，但她仍然愛着對方，只是大家愛的方式有所改變，而將來的事順其自然便可。

按圖看分手亦是朋友的明星情侶：

每對情侶處理分手後的關係各有不同，有人會即時斷絕來往，老死不相往來；有人不想形同陌路，分手台詞最後一句總會是：「希望我們可以繼續做朋友。」其實分手後不必強裝大方，能否成為朋友不是最重要的事，你需要關心是這個人會不會成為你向前走的障礙。充分沉澱後確定自己再不會因為對方的一言一行而牽動思緒，再決定如何看待對方。

兩性心理學家Rachel Sussman指出，與前度成為朋友可能對發展新戀情潛在負面影響。她分享了一個女生與前度於分手後掙扎糾纏的故事，那女生選擇與前度成為朋友，但這種友誼卻沒有真正脫離過以前的戀愛關係，然後當浪漫殆盡，兩人又回到了友誼，如此反覆無常的戀愛關係持續了五年多，直到最後她終於醒覺自己在重複犯錯，從死胡同中抽身。Rachel Sussman提醒女生一定要對自己的感覺誠實，不要因為不甘心而執着於與前度的關係。

【按圖看】若你在猶豫應否與前度成為朋友，不妨參考兩性專家Jonathan Bennett的意見：

參考資料：Time，Bustle