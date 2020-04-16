踏入演員生涯第十年，盧鎮業（小野）以《叔 . 叔》一角首次問鼎金像獎「最佳男配角」提名。大男孩樣子帶稚氣，笑時腼腆，沉寂時又帶點憂鬱。訪問空檔時見他眼神茫然，似在放空，他卻說：「其實我在想東西。」即將踏入34歲，他感覺自己還未定性，仍然於遊離浪蕩中尋找自我。

訪問空檔時見小野眼神茫然，似在放空，他卻說：「其實我在想東西。」（黃寶瑩攝）

十年前，小野因參演《幸福的旁邊》而為人熟悉，劇中「表弟」溫柔體貼的性格成為不少人對他的印象。他坦言現實中的小野並非暖男，更毫不溫柔，反而帶點少爺脾氣，發作起來連自己也怕。他自嘲：「如果要我為自己評分，我會是一個零分的男朋友。」

【按圖看《叔 . 叔》劇照】盧鎮業（小野）三年前飾演的角色多是憤世嫉俗的大男孩，但近年來角色漸趨沉穩：

既非文青 亦不為暖男

因形象斯文寡言而被標籤為文青與暖男，小野在此推翻了這套說法。「我理解的文青應該是閱讀量很多，且具備文史哲的視角，而這個閱讀的習慣應該是從小建立的。我是個理科生，整個中學生涯與文史哲的書籍完全無關，真正接觸文史哲的世界算是大學讀電影的時候。」否定了文青身份後，小野繼而表示自己亦非暖男。

盧鎮業（小野）在現實中容易有小脾氣，他說自己一定算不上是暖男。（黃寶瑩攝）

「說來慚愧，身邊的人甚少以溫柔來形容我。」他認為暖男的定義是那些會細心留意周邊的人和事，且時刻釋出關懷的男生。不過他自問敏感度不高，亦經常發白日夢，遠遠不及暖男的標準。他回想自己曾於早幾年的訪問中，提及希望成為一個溫柔的人，變得溫柔至今仍是他於個人性格上追求的目標。

既然小野認為自己的真實個性與大眾印象不符，那麼要為自己套上形容詞的話，他選擇了「未定性」。「其實是很醜的，30多歲還在說自己未定性。但是在這兩年間，我愈來愈強烈地感受到這種無根的狀態，就如浮游在地。」男兒三十而立，意即在這階段，生活上各方面理應展現出相應的格調。然而事與願違，心中難免惴惴不安。

【按圖看】少爺脾氣或未必討好，不過懂得下廚仍為他扳回分數：

+ 3 + 2

有時我寧願自己霸道一點，如果你發脾氣時反枱，可能會比較有型，總比發小脾氣好，至少雙方能溝通。

從遷就到被遷就 少爺脾氣於愛情上全數傾倒

愛情簡單又複雜，在不同性格碰撞下可以產生出數之不盡的可能性。舉例說，有一種人習慣退讓，又有一種人會因此而得寸進尺。在過往的關係中，小野多是扮演遷就對方的角色。不過他現在發現，原來只要對方給予了遷就的空間，潛藏的少爺脾氣便會肆意散發。

盧鎮業在於過往的戀愛中，多扮演遷就對方的角色，雖然沒因此而有負面情緒，卻有感這並非一個健康的相處模式。（黃寶瑩攝）

時興霸道總裁式戀愛，他的少爺脾氣卻剛好相反。「有時我寧願自己霸道一點，如果你發脾氣時反枱，可能會比較有型，總比發小脾氣好，至少雙方能溝通。」他輕嘆地說：「如果要形容自己是一個怎樣的男朋友，很可能是偏向負面的，因為那些自己不喜歡的性格好像於愛情上特別顯現。我好想改變，不想放任，這樣並不健康。」

他說維持一段關係最重要的是對等，而這種對等並不需要刻意計算，兩個人就如走在平行線上尋找共同的節奏。20多歲的愛情繾綣纏綿，兩個人只要在一起就開心；30多歲時不會如此毫無保留，會為未知的將來不安，也更需要彼此確認的力氣。

我不能斷定自己一定會結婚，或一定不會結婚，我只知道自己不想被婚姻的傳統框架困住，不把它視為一個約定俗成的命運。

盧鎮業說現在談戀愛，自我保護意識比從前強。（黃寶瑩攝）

回顧自己從前的愛情，他說像是一個冒險的遊歷，既不知道將來會變成怎樣，亦不會想像要如何發展，大家就只關注的是當刻的感覺。年紀大了他開始想與對方分享未來，有未來不代表一定要結婚。小野認為即使踏進了30多40歲，也不等於人生已塵埃落定。「結婚可能是組成家庭的先要條件，但不是必要條件。」當現今離婚率比結婚率高的時候，他反思婚姻是否唯一一個組成家庭的方法。「我不能斷定自己一定會結婚，或一定不會結婚，我只知道自己不想被婚姻的傳統框架困住，不把它視為一個約定俗成的命運。」

劇路從年齡轉變，他期待接拍更多如《林同學退學了》的中學老師般亦正亦邪的角色。（黃寶瑩攝）

對下個角色充滿期待

愛情上不再率性，近年來小野於演出上亦有不同的突破，踏入了一個新的階段。他回憶，自己過往飾演的角色設定較相近，均是一個帶點憂鬱、對世界不滿的大男孩。但在出演《中英街一號》後戲路便開始出現了變化，接拍的角色同樣是個性文靜，卻不再迷惘輕浮，形象更見立體。繼《中英街一號》後，他於《紅樓夢：白訣》中飾演賈寶玉、《林同學退學了》中人面獸心的老師、《叔．叔》中內心矛盾的年輕爸爸，這些角色都讓觀眾感受到他前所未有的面向。這樣亦正亦邪的人物個性正是小野期待的下個角色，而現實中，未來的路要怎樣走，他仍尚在摸索。