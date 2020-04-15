韓劇《夫妻的世界》以婚外情為題材，當中牽涉出軌與報復的情節，揭示婚姻的殘酷一面。劇中女主角金喜愛意外發現丈夫出軌多年，而親友不但知情不報，更加以隱瞞，故她在得悉真相的一刻瞬間崩潰。幸而金喜愛於現實中擁有美滿家庭，丈夫更有「南韓Bill Gates」的稱號。

在外界看來這對育有一子的恩愛夫妻生活幸福，但原來完美家庭只是假象，婚姻早已苟延殘喘。（《夫妻的世界》劇照）

《夫妻的世界》改篇自英劇《Doctor Foster》，在外界看來這對育有一子的恩愛夫妻生活幸福，但原來完美家庭只是假象，婚姻早已苟延殘喘。金喜愛飾演醫院副院長，是家中的經濟支柱。相反，丈夫朴海俊一事無成，需依靠金喜愛的人脈關係支持娛樂事業。因為丈夫大衣口袋內的唇膏與頸巾上的一條頭髮，金喜愛根據種種跡象推敲出另一半的外遇對像，並展開歇斯底里的報復行為。

【按圖看】《夫妻的世界》角色設定與人物關係：

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金喜愛與丈夫認識3個月後閃婚 丈夫被稱「南韓Bill Gates」

金喜愛與企業家李昌鎮結婚24年，並育有兩子，家庭生活幸福美滿。李昌鎮畢業於首爾大學機械工學系，於90年代發明韓文輸入法軟件，故擁有「南韓Bill Gates」的稱號。李昌鎮其後創立了自己的電子公司，更曾擔任國會議員一職，是韓國商界的傳奇人物，有傳他財力雄厚，身價約1.5億港幣。

金喜愛與企業家李昌鎮認識三個月便閃婚，至今已結婚24年。（電視截圖）

雖然兩人於短短三個月已認定對方，但金喜愛曾坦言對丈夫的第一印象平平。兩人初次見面的那天正下著大雨，李昌鎮的衣著並不入時，他的鞋子，甚至襪子也全濕透，情形非常狼狽。不過金喜愛並無以貌取人，在彼此認識的過程中，李昌鎮教懂金喜愛如何發送電子郵件，而且每次都以簡潔細膩的文字回復，成功打動芳心。

52歲的金喜愛仍然保養得宜。(IG@heeae_official）

金喜愛曾為家庭淡出演藝圈 伴侶從不干預演出尺度

金喜愛於婚後專心照顧家庭，加上兩名兒子的出現，讓她萌生淡出演藝圈的想法，婚後八年一直專注相夫教子，直到2003 年才以電視劇《妻子》回歸幕前。雖然重歸影圈，但金喜愛的生活重心仍於家庭上，《夫妻的世界》已是她暌違4年再現幕前的作品。今年52歲的她於劇中擁有多幕性感演出，樣貌與身形仍然保養得宜，絕對不像是兩子之母。金喜愛曾言丈夫從不干預她接拍甚麼角色，亦不會看她的作品，背後原因是尊重她的工作與專業，不想因為「劇情需要」而影響彼此關係，因而令金喜愛演出時有所掣肘，難以盡情發揮，可見處處為她著想。看她丈夫事業有成又穩重，金喜愛透露，丈夫偶爾也會向他撒嬌。24年的婚姻就是在彼此尊重與寵愛中走過來。

按圖看金喜愛歷年代表作：

金喜愛於過往的作品經常挑戰有違常理的戀情，如與劉亞仁於《密會》中演繹相差20歲的禁忌之戀、於《我男人的女人》中飾演橫刀奪愛的第三者等，而丈夫尊重她接拍每個角色的意願，給予了很大的自由度。而金喜愛於《夫妻的世界》以其人之道報復丈夫出軌的情節演出大膽，令人再次認識她的魅力。