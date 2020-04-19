在你愛情裏最傷痛的時候，你遇見了這位對你很溫柔的人，他很好，也陪伴你走過那段有點昏暗的日子。對着這個人，你心裡懷着滿滿的感激，那麼你是喜歡他了嗎？這問題你好像還未能解答得到，老實說，受過傷的你又怎會想愛護你的人受傷？於是你開始問自己，對他的感覺是感激還是愛？

你準備好與過去的人說再見，然後專心的與新的人開始了嗎？《花椒之味》劇照

無疑他是蠻了解你的，這陣子你和他見面的次數也不少吧？只要有他陪伴的時候，你心裡都有一陣穩穩的安慰，但或許你會有些不太好的想法，例如若然他是那個人的話就好了，而那個人不就是來傷害你的那個人嗎？他和他兩個是不同的人，這不是指外表，而是針對他們的內心。上一個來傷害你，這一個來愛護你，單單這一點，你就應該要記得他和他是不同的。

上一個是錯的人，這已經無容置疑，你要做的事不是延續上一段暗影，而是挺起胸膛走出那一段陰霾。《花椒之味》劇照

最重要的是，他不是任何人的替代品，他只不過是剛好在你的生命裏出現，也剛好來扶你一把的人。若然有緣份走在一起，這當然很不錯。但請記得，要在心裡把這個他和那個他分開多一點，你不是為延續上一段的愛情，你是在尋找真正屬於你的幸福。上一個是錯的人，這已經無容置疑，你要做的事不是延續上一段暗影，而是挺起胸膛走出那一段陰霾，而陪你走出來的人可以是現在的這個他。

【按圖看】更多愛情金句，你到底準備好迎接戀情嗎？

不要因心靈一時的脆弱而兒戲開始，但也不用太害怕與他開展新的愛情吧？畢竟緣來緣去，這本身自有上天的安排。只是你一定問清楚自己，你準備好與過去的人說再見，然後專心的與新的人開始了嗎？明白這的確很困難，但我們需要有這一種覺悟，未準備好不要胡亂開始，若開始了就要認真到底。

你總不想那一位及時來拯救你的人，最後竟因你本人而受傷吧？

每段愛情與愛情之間都有過度期，但你實在要在某個位置下決定斬斷過往的牽絆，不然你不能空出雙手來擁抱新的幸福與愛情。