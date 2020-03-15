幸福愛情都由前度成就？在爛經歷中改好　只能報答在下一個人身上

脾氣是可以變好的，尤其當你親手趕走了深愛你的人，你就會發覺要改變的人是你自己。正面來說，我們應該要不斷的變好，從過去的愛情裡找出自己的問題再不斷修正，說起來有趣，你改好了會報答誰？報答那個離開了你的人身上嗎？不，你只能報答在下一個人身上，下一個人甚至不知道你從前是怎樣的，今天親和而容易相處的你，說不定有一段比較黑暗的過去。但沒關係，每個人都有過去的，最重要是怎樣去面對、怎樣去調息，在過去的爛經歷中找出你做得不夠好、不夠成熟的地方，坦白承認再大方改錯，不必公告天下，這只是你面對你自己的小事情，有助你怎樣不再犯同樣的錯而再錯過一個你深愛的人。

今天親和而容易相處的你，說不定有一段比較黑暗的過去。（《秘密花園》劇照）

曾有人很在意那個人的回訊，若太久沒收到他的回訊，心裡就會胡思亂想，心裡甚至有畫面，在她不在他身邊的時候，他身邊又會是誰在陪伴他呢？為何他沒有接她的來電，是因為他在做什麼不能見光的事情？為何他寧願更新自己的fb或ig都不願意先找她？看，所有情緒都是糾結的，他或許真的如她想像中與其他人鬼混，但更有可能真的只是忙碌而已，結果呢？她太過的逼迫，也間接促成了他後來的離開，這一點，她也是到很遠的後來才察覺。

在過去的爛經歷中找出你做得不夠好、不夠成熟的地方，坦白承認再大方改錯。（《海德哲基爾與我》劇照）

其實我們都在隨著成長而改變，我們要努力做的是讓自己變得更好，而不是變得愈來愈差，這需要我們在沉澱過後懂得反思，對，他離開了你，你覺得很傷心，然而你又有沒有努力把他的離開由壞事變成好事？對你的成長來說，一個本來就不適合你的人離開你，其實也不算是壞事吧？只是你怎樣去看這件事，尤其在他遠走了很久以後，你實在要把關他的都封在某一個箱子裡，所指的不是有關他的物件，而是有關他的回憶，這是最難妥善整理的，但也是你必須親手做的事，回憶很鋒利，但也只有你才能拿得起並親手放進回憶的箱子裡。

在他遠走了很久以後，你實在要把關他的都封在某一個箱子裡，所指的不是有關他的物件，而是有關他的回憶。（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

脾氣是可以變好的、性格是可以變好的。

最重要的，是你可以變好的。

從過去的愛情裡找出自己的問題再不斷修正，你只能報答在下一個人身上。不要犯同樣的錯而再錯過一個你深愛的人。（《愛的迫降》劇照）

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