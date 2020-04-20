韓劇《夫妻的世界》人氣飆升，繼《愛的迫降》後成為又一話題之作，皆因劇情包含各大經典韓劇元素，如出軌、小三、渣男、復仇、離婚等，老土主題靠不停反轉、刺激又驚險的劇情搭救，僅播出第八集，已經不斷刷新收視紀錄！

韓劇《夫妻的世界》掀起話題，引發追劇熱潮。（jtbcdramapage@FB）

韓劇《夫妻的世界》探討了現實中十分常見的問題：婚姻、出軌、夫妻相處，劇中情節許多人或許覺得似曾相識，婚姻破裂、另一半出軌、離婚的抉擇、性格不合、難以相處等等，無論還在婚姻中還是已經脫離婚姻關係的人們，都是必須要面對的人生課題。

婚姻宛如一個玻璃樽，生活中的摩擦形成一道又一道細小裂痕，刻意對問題視而不見，終有一日這些裂痕會匯聚成更大的裂縫，玻璃樽內所裝的水傾瀉而出，造成無法挽救、一發不可收拾的局面。《夫妻的世界》展示了不少夫妻相處時的面貌，一些細節如真實生活寫照，同時值得我們參考、以小見大。真實生活中，我們該如何避免上演真人版《夫妻的世界》，來挽救岌岌可危的夫妻關係呢？

（以下內容含有劇透）逃生門在此：

《夫妻的世界》探討夫妻關係。（jtbcdramapage@FB）

#1 忽略生活細節 NO！

《夫妻的世界》除了探討出軌這個婚姻議題之外，當中也有不少細節道出男女主角本身的相處模式導致婚姻出現裂痕。女主角「池聖雨」是個理性又追求完美的人，從工作到家庭，她都打理得井井有條、吹毛求疵。在外人面前她喜歡將自己塑造成事業有成、家庭幸福的女強人形象，因此當得知丈夫出軌時，「池聖雨」不是去探尋夫妻間相處出了什麼樣的問題，而是把「出軌丈夫」視為人生中的污點，努力想將他從生命中剔除。

相反丈夫「李泰伍」的個性大剌剌又不拘小節，生活中又有些不修邊幅、不愛整潔，光是從這個生活細節就可以看出兩人性格南轅北轍。只是之前的「池聖雨」一直被「虛假的幸福生活」蒙蔽雙眼，對丈夫的生活習慣可以一味包容、壞習慣也可以視而不見。但是，當她真正意識到婚姻出現問題時，丈夫生活上的各種細小行為暴露無遺，她終於察覺，追求完美的她已到了無法容忍的地步。

《夫妻的世界》不按常理出牌的劇情引起熱烈討論。（jtbcdramapage@FB）

劇中「李泰伍」的一些生活細節暴露他不愛整潔的個性：行李箱撞倒了女主角整齊擺放的高跟鞋、踩著被雨淋濕的襪子入屋、不洗手就用手拿起食物吃、進食過程中食物湯汁滴滴答答落在桌面上、書房亂七八糟、煮飯時不穿圍裙任由油漬飛濺上衣服⋯⋯

男主角「李泰伍」生性喜歡自由、不修邊幅。（jtbcdramapage@FB）

事實上，這些生活習慣在真實生活中亦然，許多夫妻爭吵往往也是因為這些小事積少成多，如衣物亂放、不做家務、個人衛生習慣差等，朝夕相處時最容易忽視的生活細節，往往會成為爭執的「導火線」。因此，若與伴侶的生活習慣有所不同時，應該正面指出問題，及時溝通。如有生活壞習慣，能改則改，對自己也有好處。

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