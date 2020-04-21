最近《夫妻的世界》成為了熱播韓劇，正室報復出軌前夫和對戰小三的戲碼讓觀眾看得過癮，想不到最近這個劇情卻在現實生活中發生了，對象還是阿里巴巴淘寶天貓總裁蔣凡，被捲進了與內地元老級網紅張大奕的緋聞裡，事件在微博和商界引起了一場轟動。

阿里巴巴淘寶天貓總裁蔣凡疑出軌上演真實版《夫妻的世界》，其妻子在微博上高調發聲。(百度百科)

「大婆」總裁夫人向小三宣戰 最後警告火葯味濃

微博用戶「花花董花花」正是阿里巴巴淘寶天貓總裁蔣凡的妻子。(花花董花花@微博)

事緣一個名為「花花董花花」的微博用戶發布了兩個充滿挑釁的帖子，一個寫道：「這是第一次，也是最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之。」還在帖子上標籤出怒罵對象網紅張大奕的微博帳號，隨後不久又再次點名發文：「誰把我的評論給關了，那我怎麼能知道你聽到我說的話了沒」，這兩個發文在微博上瞬間引起了熱烈討論，甚至一度被網友推上了微博熱搜榜。

名為「花花董花花」的微博用戶發布了兩個指責小三張大奕的帖子。(花花董花花@微博)

根據網友推測，這位「花花董花花」就是阿里巴巴淘寶天貓總裁蔣凡的妻子，因為微博裡有她和蔣凡的婚紗照以及一家三口的合照，有網友更人肉搜尋出被指責對象張大奕的微博小號，發現她最近更疑似透露出自己懷孕的消息，在3月底的時候有粉絲留言問她打不打算生小孩，而張大奕則回應：「快了，馬上生了」，讓事件跟韓劇《夫妻的世界》劇情不謀而合，而微博上更衍生出了「張大奕小三」這個話題，閱讀量將近3億。微博上的風向大部分都吹向蔣凡妻子，一致讚美正印氣質脫俗，是有思想和生活情調的女人，反而張大奕品味差、長相平凡像路人，靠小三上位。

網民大天讚貓總裁蔣凡的妻子氣質非凡:

「小三」張大奕絕不是普遍網紅咁簡單?

雖然蔣凡太太相隔不久就已經刪掉了帖子，但是事件愈演愈烈，蔣凡和張大奕從沉默到出來澄清就證明了事件的嚴重性。80後的張大奕是模特兒出身，被稱為是「大陸電商第一網紅」，可以說是內地網紅的元祖級人物，最巔峰時期曾經在2016年為淘寶帶來了2,000萬的成交額，她的店舖也成為了淘寶「雙11」第一家銷量破億的女裝店，而且手持美股上市公司如涵電商7%股份，身價不菲。

80後的張大奕是模特兒出身，被稱為是「大陸電商第一網紅」。(張大奕eve@微博)

蔣凡在阿里巴巴內網發文道歉，指因為家人在微博的言論和網絡謠言對公司造成影響而深感歉意，更懇請公司對自己展開調查，而張大奕也澄清事件只是一場誤會。但他們的言論並未能平息輿論，反而引發了更大的輿論猜測張大奕和蔣凡背後的如涵控股和淘寶天貓平台之間的利益關係。

「大陸電商第一網紅」張大奕被指是小三:

雖然事件中只有蔣凡太太對張大奕隔空罵戰，而張大奕並沒有多作回應，可是放眼娛樂圈內也有不少小三爭霸戰，甚至最後還是二奶打贏了大婆坐上了正室的位置。不過感情世界就是一場戰場，有些結婚多年的夫妻感情早已消逝，名存實亡，因此只要小三的介入就可以輕易擊垮這段脆弱的婚姻，若果感情經得起考驗，小三也就不會有機可乘？

內地興起「大婆反擊培訓班」

內地出現「小三培訓班」也有「大婆反擊培訓班」,真是是無奇不有。(微博圖片)

內地可以說是無奇不有，有些正室為了和小三正面交峰，親手斬草除根，加入了一些學費不菲的「名媛培訓班」的課程，其實也是反擊小三培訓的一種，這些課程的宗旨就是：「只有比小三更有吸引力，才能讓丈夫回歸家庭，不為外物所動」。培訓班基本內容為房中術、心理學、舉止禮儀等等，更有成功男士向學員們傳達男性的思想，封閉式培訓半個月，埋單學費10萬元。不過除了授課內容厲害之外，培訓班的宣傳內容更讓人詐舌，不禁讓人佩服創辦人和講者的語言修辭功力！

「大婆反擊培訓班」的瘋狂洗腦口號：

+ 4 + 3 + 2

按圖回顧娛樂圈中的小三事件：