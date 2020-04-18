每個女生都憧憬王子與公主的童話愛情，嫁給王子的情節彷彿只存在於童話世界裡，可是現實生活中的確有灰姑娘的存在，最為大眾所知曉的「平民王妃」應該就是英國公爵夫人凱特和前公爵夫人梅根，兩人由平民身份嫁給王子而飛上枝頭，收獲幸福的結局令人欣羨。不過其實除了這兩位之外，位於印度還有一位平民王妃，她為人低調，但是不論外貌氣質和個人履歷卻一點都不遜色於凱特和梅根，更被被譽為「印度最美王妃」。

Kendra Spears從模特兒搖身一變成為印度最美王妃，是現實版的灰姑娘。(kendra_spears@TWITTER/ picture by @inezandvinoodh during NY FW)

這位印度王妃就是Princess Salwa Aga Khan（原名Kendra Spears），她出生於美國西雅圖，除了擁有耀眼的外貌和身材之外，她的學歷一樣很亮眼，美貌與智慧並重的Kendra Spears在學校的時候就已經是校花級人物，她在波特蘭州立大學攻讀完社會學後，又再接再厲在美國華盛頓大學取得社會學碩士，是一名實力強大的高顏值學霸。

「印度最美王妃」Kendra Spears除了有高學歷外，她更是2008年福特世界超模大賽的冠軍。(Kendra_Spears@Twitter)

當時年僅20歲的Kendra Spears在2008年畢業後，就參加了福特世界超模大賽並獲得了冠軍，其獨特又有辨識度的外貌和180cm的出眾身高，獲得了時尚圈各大品牌的關注，那時剛出道的Kendra Spears和當時著名的名模Cindy Crawford氣質有幾分相似。

Kendra Spears嘴邊有一顆性感的小痣，和名模Cindy Crawford相似，因此又有「小Cindy」的稱譽。(salonprivemag@IG)

二人蹦嘴邊都有一顆標誌性的小痣，因此又有「小Cindy」的稱譽，讓她的超模之路更加順遂，短時間內就成為了時裝界炙手可熱的模特兒，在各大品牌如Chanel、Gucci、Hermes、Armani等等的時裝天橋上，以及各大雜誌封面都可以看到她的身影，在廣告界可以說是十分搶手！

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不過Kendra Spears卻在她的事業巔峰期選擇了步入婚姻，Kendra Spears的閨密「黑珍珠超模」Naomi Elaine Campbell把Kendra Spears介紹給了當時的印度王子Prince Rah Aga Khan，雖然兩人年齡上相差了17歲，但是第一次見到對方就一見鍾情，愛情的幼苗就稍稍在心裡種下了，每次見面總是有說不完的話題而且性格相近，很快他們就墜入了愛河，成為了戀人。

Kendra Spears在她的事業巔峰期認識了印度王子Prince Rah Aga Khan並選擇了步入婚姻。(Getty)

最後2013年她們就在瑞士日內瓦湖畔舉辦了一場穆斯林式婚禮，婚禮也十分低調，只邀請了親友到場。當天Kendra Spears穿上了象牙金色的傳統印度服裝「紗麗」，挽起高髮髻，配戴閃耀的珠寶首飾，全身散發著高貴典雅的氣質，有種王妃的典範，當時Kendra Spears也只有24歲，就擁有了Salwa Aga Khan王妃的身分,與王子結婚相守一生，可以說是不少少女的夢想。

2013年Salwa Aga Khan王妃和Rah Aga Khan王子在瑞士日內瓦湖畔舉辦了一場簡單的穆斯林式婚禮。(Ismaili)

直到現在Salwa Aga Khan王妃和Rah Aga Khan王子已經結婚7年，育有兩位可愛的小王子Prince Irfan Aga Khan與Prince Sinan Aga Khan，現年31歲的Salwa Aga Khan王妃比起以前多了一分成熟優雅的女人味，臉上散發著幸福的光彩,上演現實版的童話故事。

Salwa Aga Khan王妃和Rah Aga Khan王子現已結婚7年並育有兩位可愛的小王子。(theismaili@ig) @ig))

Salwa Aga Khan王妃除了會履行印度王室的職務到不同國家出訪之外，也沒有放棄自己的興趣繼續模特兒的事業，繼續為品牌和雜誌拍攝，幸運的是還得到王室家族的支持，可以說是人生勝利組了！

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