台灣女藝人陳艾琳12年前參加節目《大學生了沒？》出道，30歲的她經歷過兩段婚姻，現在是一女之母。5年前與前夫結婚，結婚2年後離婚，隨即認愛現任丈夫Alex，兩段感情近乎「無縫接軌」，又掀起她一腳踏兩船的爭議。最近，她在Instagram與粉絲互動時，意外地公開「約炮」往事，又引起熱烈討論。

台灣女星陳艾琳公開談性史引起爭議。（IG@chen_ai_ling）

「你問我答」公開表明曾約炮

陳艾琳早前在Instagram上與粉絲進行「你問我答」，有人留言訴苦無法接受伴侶有約炮史，但發現了自己的交往對象在幾年前曾經約炮，陳艾琳以一句「我也約過，那妳會討厭我嗎」回答，一個答案造成很大迴響。有不少粉絲私訊鼓勵她，但她也坦承收到三封「不太舒服」的私訊。其中有兩人表示想與她「約炮」，還有人直罵她敗壞社會風氣，「蕩婦婊子比妓女不如」。

點擊看事件來龍去脈及陳艾琳美照：

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再解釋仍被攻擊：丈夫早已知道並接受

數日後，她公開解釋丈夫早已知道並接受自己的過去，又認為「成年人有性需求是很正常的，約好發生性行為，不偷不搶不騙，坦蕩磊落」，直言約炮在複雜的感情世界中算是「單純」，許多人為了發生性行為，做出「偷拐騙搶」的事。

女生有過性伴侶或一夜情，大多都會被貼上「隨便」、「蕩婦」等標籤，不敢公開說，就連有穩定交往對象後，也要猶豫到底應否與對方坦承自己的性經驗、性愛史。

如何跟伴侶坦承過去？（IG@chen_ai_ling）

不僅是性經驗，其實關於性愛的一切，我們都有種難以開口的感覺。家庭及婚姻治療師Holly Richmond在《Shape》中提及「人們對性經驗有口難言，全因大部分的家庭、社會文化和宗教都叫他們不要談及。」這樣的價值觀從童年開始植根，有過親密接觸卻不能步進教堂成為羞恥之事，即使從來沒有約炮，有人會覺得不把「第一次」留給丈夫就是不當行為。對性愛的恥辱感漸漸形成，即使對住最親密的另一半，我們不能如談論其他話題般輕鬆談性。Holly表示可嘗試找性治療師談一下，「當你明白性健康和身體或精神健康同樣重要時，你便 不會再羞於談論它，而是會大膽說出自己的需求和期望。」

對於性事，我們總是難以開口。（《非分熟女》劇照）

撇開恐懼，說還是不說也不是能輕易決定的事。性治療師Kristine D'Angelo直言開口坦白性經驗時，首先要想清楚這次對話的目的，「例如想透過坦白，讓兩人在情感上覺得更親密，當你清楚目的，就會更容易開口。」

當你決定要跟另一半坦承性愛史時，不妨參考以下專家建議：

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參考資料：《Shape》、《HuffPost》