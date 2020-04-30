愛情是一道複雜課題，每對情侶能踏進婚姻先必經過磨合階段，雙方磨合不了，最終分手收場。有些情侶好像不用磨合，性格便合襯非常，卻敵不過平淡期；有些情侶相處看似甜蜜幸福，卻敵不過價值觀差異；有些情侶快將步入婚姻階段，卻敵不過新鮮感而出軌，難怪網上會充斥著許多有關愛情煩惱的文章，皆因每對情侶相處到分手總面對成千百萬個難題。

早前，台灣《OpView社群口碑資料庫》便綜合各大感情討論區當中的感情困擾求助文和討論議題，讓情侶了解十個易分手的地雷(《夫妻的世界》劇照)

常聽說：「愛情需要用心經營。」愛情是一段雙向的關係，若任誰一方沒有下放心力去營彼此的關係，相信很快這段戀情便會無疾而終。但即便雙方有投放時間、心力或金錢去經營關係，但戀愛日子久了，也會遇上各種問題，有時更正正因為這些原因和難題而導致分手。台灣《OpView社群口碑資料庫》便綜合各大感情討論區當中的感情困擾求助文和討論議題，歸納出十大情侶分手主因，好讓各對情侶可好好戀愛，逃過分手地雷。

出軌是十大分手原因NO.1﹗ 卻不比這原因分手來得傷心？【負面情緒指數：0.68】

周揚青與羅志祥分手也是因為男方出軌，在揭發出軌事件前，周揚青就在微博嘆：「這世界上，被冷落、被忽略、被辜負的女孩究竟有多少？」似乎早已為感情冷卻而傷感。(周揚青@WEIBO)

「對方出軌是否應該分手？」相信是一個老生常談的話題。即便相戀多年，以為自己很幸福卻敵不過新鮮感，對方竟出軌她人。羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青的９年情就因為出軌問題而分開，更鬧得滿城風雨。感情不忠在感情困擾中屢見不鮮，亦成為情侶分手的主因。愛一個人，是不願意做出一些傷害對方的事，所以不少網民看見因出軌而分手的帖文，總是奉獻對方不要原諒，因出軌是一個「死性難改」的問題。

不過，值得留意的是，研究報告指「出軌」行為所引起的負面情緒指數卻不及分手原因第7位的「感情冷卻」來得高，似乎當一段感情變得不復往日，對方漸生冷淡，就連說愛意的說話也減少，這樣看不透又捉摸不定的感覺，比你知道對方出軌、有第三者介入更難受和不安？而往往，許多關係發生出軌事件，多數感情早已變質，所以當發現伴侶出軌時，其實早已心知肚明，「出軌」只是促成「真的要分手」的導火線罷了。

【按下圖看】情侶分手其餘的第10位至第9位分手的主要原因！

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資料來源：Elitedaily傳播期刊：Absence Makes the Communication Grow Fonder: Geographic Separation, Interpersonal Media, and Intimacy in Dating Relationships，《OpView社群口碑資料庫》，《The Social Psychology of Attraction and Romantic Relationships》