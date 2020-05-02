80年代的娛樂圈盛產美女，當時四大花旦分別是王祖賢、鍾楚紅、張曼玉和關之琳，這些女星都不像現在的「整容網紅臉」，每位都獨具個人特色，氣質超脫，散發著自然魅力。在四位當中，要數最火紅的，就不得不提王祖賢。

《倩女幽魂》中的聶小倩美艷動人，這個角色讓王祖賢紅遍亞洲。(《倩女幽魂》劇照)

今年53歲的王祖賢最近在IG上更新了近照，雖然照片中依然能看到歲月的痕跡，但卻美貌依舊，年過50卻保持著如少女的體態，仿佛吃了防腐劑一樣，樣貌一點也看不出似53歲。當年王祖賢可是被稱為「亞洲第一美」、「一代女神」、「絕代美女」，因為一套《倩女幽魂》而紅遍亞洲各地，就連韓國當年的女生也以她為整容範本，不過女神最後也難逃愛情的考驗，經歷過2段刻骨銘心的虐戀後，受盡情傷的她在2004年息影並隱局溫哥華一心向佛，一代風華結果還是孑然一身，不禁令人可惜。

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53歲的王祖賢最近在IG上載了近照，年過50卻保持著如少女的感覺，美貌依舊。（wangzuxian_joeywong@IG）

按圖看更多王祖賢凍齡美照：

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愛情路上最重要的兩個男人

王祖賢的驚艷的美貌為她帶來了不少的追求者，當中能夠讓她看得上眼的就只有這2個男人，齊秦和林建岳，也是因為這2個男人讓她嚐盡愛情的辛酸，看破紅塵。王祖賢在1987年因為拍攝電影《芳草碧連天》邂逅了齊秦，一個是當紅女花旦，一個是台灣音樂才子，初次合作兩人便擦出火花，但並不是愛火花，王祖賢憶述當年見到齊秦的時候覺得他很矮，而齊秦也覺得她很囂張，兩人彼此都看不順眼。直到導演強硬要求王祖賢向齊秦學唱歌以拉近距離，兩人才因此來電，火速陷入熱戀，並展開了17年的曲折戀情。

隨著王祖賢被香港導演看中並決定到香港發展，兩人必須分隔異地，而且王祖賢的家人並不喜歡齊秦的浪子形象，對王祖賢頻頻施壓，加上外界對他們的戀情過度關注，讓這段戀情面臨更嚴峻的考驗，但是齊秦和王祖賢依然選擇守護愛情，最後相戀4年後分手。

王祖賢和齊秦曾經經歷過一段17年的曲折戀情。（微博@嗶哩劇小綜）

就在王祖賢和齊秦分手的時間，另一個男人走進了她的心，香港富商林建岳初見王祖賢便被她吸引，更對她展開猛烈的追求，攻陷了女神的芳心，王祖賢從初時抱持著不承認的態度到最後和林建岳高調公開戀情並出遊， 當時林建岳為了王祖賢更和太太謝玲玲離婚，讓王祖賢背負上小三的罪名，被千夫所指，形象一落千丈。林建岳的母親一直對王祖賢不滿，更在媒體面前以「雞」侮辱她，讓王祖賢事業和心靈皆受重創，最後逃走到加拿大避風頭，而她和林建岳的愛情也宣佈完結。

當年王祖賢和林建岳的戀情讓她背負上小三的罪名，形象一落千丈。（wangzuxian_joeywong@IG）

滿身傷痕的王祖賢再度回到了齊秦身邊並舊情復燃，經歷過一次分離讓兩人愛得更加猛烈，齊秦更公開發表愛宣言：

愛王祖賢不只這一生，而是三輩子！ 齊秦

正當外界都看好這對金童玉女，齊秦也已經求婚而兩人也打算在西藏舉辦藏式婚禮時，結果他們卻分手了。原因除了家人的不同意之外，彼此也認為錯過了結婚的最佳時機，即使相愛，但卻不能一起，可能也是命運的捉弄，「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」這句老掉了牙的話也印證了齊秦和王祖賢的愛情。

學佛以外的走出失戀傷痛方法：

失戀對任何人來説都是很痛苦的一件事，特別是愈親密的人就愈難走出傷痛，困難的程度就和戒酒、戒毒一樣，因此想必這兩段情傷對於王祖賢來講是多麽的深刻，才讓她看破紅塵，一心向佛。有很多心理學方面的研究都證實了能夠有效治療失戀痛楚的方法，幫助受傷的人們恢復正常生活。

失戀是人生必經階段，「要狠下心」才可幫助自己從傷痛中走出來。(anthony tran/unsplash)

1.斷絕聯繫

受情傷最好的方法就是不要去觸碰到傷口，雖然對於失戀的人來説很困難，但是研究證明如果繼續和前任聯繫，會更難從悲傷和憂鬱這些負面情緒中康復，而果斷地斷絕所有聯繫才能更快地回到正常生活。

2.展開新戀情

雖然很多人認為剛結束一段戀情那麽快就進入下一段戀情，給人很濫情、隨便的感覺，但是心理學研究指出，其實分手後快速地展開一段新戀情是一種健康的恢復方法，不但能讓自己成長，在下一段關係也會自信心增强，而且新的約會還可以緩解焦慮和轉移注意力，幫助自己從傷痛中走出來。

資料來源：sagepub、wileyonlinelibrary