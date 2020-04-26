很多人都以為「女神」身邊一定很多「兵仔」，不乏追求者，可是正所謂「高處不勝寒」，外貌條件好的女生一直單身的案例也很多，筆者身邊也不乏這類型的女生，明明長相中上質素、身材苗條、性格良好，但是卻無人問津。反而身邊相貌平平的女生卻桃花滾滾來。原來有研究發現長相普通的女生，比起漂亮女生更受異性歡迎。

很多人都會以為長得好看的「靚女」,不管是職場上還是社交生活，會得到很多好處，但是原來大眾臉或者長相普通的女生，反而更容易得到別人的信任，對異性來說更有吸引力！科學期刊《Psychological Science》刊登了一篇心理學家Carmel Sofer的研究，發現一個人的臉孔除了反映出她的吸引力里之外，還可以看得出她給別人的可信度。

研究指出原來大眾臉或者長相普通的女生，比起美女更容易得到別人的信任。(pimtha@IG)

長相普通的女生反而有優勢?

為了驗證這個假設，研究團隊將一組共92名長相普通的女性臉孔，用軟體合成出一張大眾臉；之後又把12張長相出色的女性臉孔合成出一張「最具有吸引力」的臉，然後把這兩張臉根據不同比例創造出7張介於「平凡」和「具有吸引力」之間的臉孔，最後邀請實驗對象來進行評分。

最後出來的結果顯示，長相中間值的「大眾典型（Typical）」臉孔女生雖然吸引力程度屬於平均值，但是她的可信任程度卻是最高的，意思就是大家最想接近的就是這種長相的女生。研究結果指出，人們普遍偏好「大眾臉」的原因是這些女性的五官能喚醒腦內的「熟悉感和歸屬感」，那麼異性自然而然就會覺得和這個女生相處較輕鬆和自在。

研究根據不同比例創造出7張介於「平凡」和「具有吸引力」之間的臉孔。(《Psychological Science》)

「大眾典型（Typical）」臉孔女生雖然吸引力程度屬於平均值，但是可信任程度卻是最高。(《Psychological Science》)

男生在愛情裡傾向「取易不取難」?

在很多男生的愛情觀裡，「高成本、高風險、低回報」的事情通常他們都不會做，反而會選擇低成本卻有高回報，追女生也一樣道理，漂亮的女生在男生眼裡屬於難度高，需要付出很多時間和心力，也不一定能收得回期望和感情，因此衡量過後「好看又難追」的女生就會被淘汰，不值得去冒險，轉而去追求「長相普通卻好追」的女生，只需要給她一個浪漫相遇，對於未來的幻想，讓她感受到自己的世界因為你而有一點不同，在付出最小的代價下就可以成功攻陷這個女生的心。

在很多男生的愛情觀裡認為追求美女屬於高成本、高風險、低回報的難事，不值得冒險。(xeesoxee@IG)

娛樂圈中也不乏漂亮的女星，但是部分女神級的女星年到30+、40+都依然形單影隻，偶爾身邊會出現一兩個緋聞人物，卻遲遲未見真命天子出現。莫非追求她們真的「難度太高」，才讓她們成為了圈中的「單身黃金剩女」?

按圖看娛樂圈中的「單身黃金剩女」：

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資料來源：《妳那麼獨立，一定受了不少委屈吧》、《Psychological Science》