楊怡昨天（22/4）在Instagram宣布囡囡出生，乳名為小珍珠。楊怡表示雖然女兒比預期早出生，但是感恩一切順順利利，楊怡和羅仲謙加上小珍珠一家三口的合照散發著幸福溫馨的氛圍，這對模範夫妻也即將進入新手爸媽的生活。

楊怡昨天（22/4）在Instagram宣布囡囡出生，乳名為小珍珠。(tavia_yeung@IG)

楊怡和羅仲謙這對相差5年的姊弟戀相戀至今已經有9年，從一開始不被看好到如今成為讓人羨慕的幸福夫妻，到現在兩人依然甜蜜如初，面對娛樂圈那麼多的誘惑，羅仲謙依然鍾情於楊怡一人，更曾經發表過愛的宣言：

她不是完美，人沒完美的，但我相信我找不到更好的了。

羅仲謙很早已對楊怡有好感，《On Call 36小時》讓他們結下緣份。(lawhimmm@IG)

因宵夜拉近了二人的距離

楊怡和羅仲謙在公司原本是風馬牛不相及的兩個人，想不到拍攝《On Call 36小時》成功讓他們結緣，其實羅仲謙很早已對楊怡有好感，可惜「襄王有意，神女無心」，但是這套劇卻拉近了兩人的距離，楊怡因為經常要拍夜戲，羅仲謙就每晚都買宵夜給她，最後成功讓楊怡對他產生了好印象，兩人也因此成為了朋友。而讓兩人在一起的契機就是羅仲謙為楊怡舉辦的生日派對，兩人的生日巧合地相差2天，因此羅仲謙就藉此提議和楊怡一起舉辦生日派對，生日當天特意買了燒豬代替生日蛋糕，讓楊怡感到十分驚喜，同時也打動了女神的芳心。

羅仲謙為楊怡慶祝生日更送上驚喜，打動了她的芳心。(lawhimmm@IG)

被稱為是「好男人典範」的羅仲謙，和楊怡結婚後更是全心寵愛老婆，他是不懂浪漫的男人，但是卻用自己的方式給予了楊怡安全感。羅仲謙知道楊怡婚後不想和媽媽分開住，心甘情願和岳母同住。婚後羅仲謙更負責賺錢養家的責任，不想楊怡辛苦工作，更獨自一人到內地賺「人仔」，想給太太帶來好的生活。當他疲倦的時候只要想到楊怡就會充滿動力，楊怡知道老公賺錢幸苦，心痛表示不會亂花辛苦錢，夫唱婦隨。

羅仲謙是圈內的「好男人典範」，不懂浪漫卻用自己的方式給予楊怡安全感。(tavia_yeung@IG)

按圖看更多楊怡和羅仲謙的生活放閃照：

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羅仲謙和楊怡的婚姻經營之道

羅仲謙和楊怡結婚4年依然像新婚，自然也有一套夫妻相處之道，羅仲謙表示熱戀的時候會把對方的優點放大，缺點收細，但是相處久了就會出現惰性，個性不同的兩個人自然會有摩擦，有時候當然也會「交戲」討好對方，即使兩人發生爭執，羅仲謙也會主動出聲緩和氣氛，或者低頭認錯。羅仲謙認為婚姻不完美就是完美，他在訪問中曾經說過：

兩夫妻的關係沒可能長期一帆風順，一定有高有低，每當疲累時，我會叫自己想想當日的初心。

即使兩人相差5年，但是卻一點代溝都沒有，他們在生活、思想上都很相似，追求簡單平淡的生活，永遠是家庭第一，工作第二，因此這段姐弟戀才能成功維繫到現在。

羅仲謙和楊怡結婚4年依然像新婚，自然也有一套夫妻相處之道。(tavia_yeung@IG)

姐弟戀容易產生問題 最忌這樣行為...

今時今日姐弟戀模式已經不再是新鮮事，但是要經營一段姐弟戀卻不如想像中容易。女生普遍都會比同齡男生思想成熟，和年下男談戀愛可能在初期會讓你感到青春有活力，但是這份快樂隨著時間的推移很快就會被生活消磨殆盡，30+的女生會想未來，結婚或組織家庭，但是比你年輕的他或許還想探索這個花花世界，當兩人步伐不一致的時候，就會出現很多問題。當你想要耐心和對方溝通談未來時，又會給對方帶來壓力，產生逃避的心態。

很多姐弟戀失敗的最大原因之一就是年長的女方容易站在高處批評男方，用自己較豐富的人生經歷為武器去責備男方不夠成熟，其自作主張為男方規劃未來，這是姐分戀的大忌。女生獨立成熟自然是優勢，但是利用這個優勢去控制對方卻會適得其反，要說姐弟戀最舒適的相處，就是不強求對方，做好自己，年齡也只是浮雲。

放眼娛樂圈中也有不少成功的姐弟戀，打破了年齡差距和外界的閒言碎語，最終修成正果，甚至比同齡的情侶更加長久幸福。

按圖看娛樂圈中的修成正果的姊弟戀：