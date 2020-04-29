羅志祥（小豬）與周揚青曾經愛得高調，分手也分得「轟烈」，周揚青對小豬的千字分手文一出，有不少聲稱曾經被小豬「調戲」的女生紛紛高調受訪，但周揚青都不作回應，反而最關心一直沉默的羅志祥公司旗下唯一女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）。

周揚青在分手文中直言小豬與旗下女藝人有不倫關係，雖沒有指名道姓，但對象顯然易見。當有網民留言叫她「驗性病」時，她大方承認自己在分手後已經驗過，並且標註愷樂，點名叫她也要驗性病，暗示她是第三者。而愷樂「潛水」2天後，終於在Instagram上傳全黑圖道歉，「在這裏我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起」，並且標註周揚青的IG賬號，默認介入周揚青和小豬的戀情。

唯一被周揚青點名的第三者就是愷樂。（IG@butterfly092288）

愷樂捲不倫關係 形象一鋪清袋

愷樂曾經是兒童台主持，即使之後轉型，但形象依然清純可愛，在熒幕前總是滿臉笑容，因此一向深得觀眾歡心。然而，成為第三者的事件爆出後形象盡毀，道歉文下幾乎全都是大罵她的留言。愷樂介入他人感情，相信讓不少粉絲都很錯愕，讓正宮周揚青點名「提醒」，相信小豬與愷樂的不倫關係匪淺。兩人關係持續多年而不被發現，愷樂還一直可以保持正面形象，絕對稱得上是手段高明的第三者，以下四點讓愷樂成為最難防第三者。

蝴蝶道歉默認是第三者。（IG@butterfly092288）

1.工作關係朝夕相對

雖然小豬近年開始到內地發展，但在台灣還是有固定主持的節目，與周揚青也算是「半Long-D」的狀態。羅志祥是愷樂的老闆，又與愷樂有固定主持的節目《娛樂百分百》，兩人因為工作關係可以常常見面，甚至一同飛往外地拍攝寫真。趁工作之便，偷情也不容易被發覺，而另一半即使覺得兩人有曖昧關係，也會考慮他們是同事身份，可能會先反思自己是否太多疑，要證據確鑿才敢開口揭穿。

小豬與愷樂合作主持節目。（IG@butterfly092288）

2.熒幕情侶深入民心

小豬與愷樂除了是同事，更是「熒幕情侶」。小豬與周揚青2011年開始發展地下情，2015年才公開關係，認愛之前，不少圈中人都常常半開玩笑地將小豬與愷樂湊成一對。9年前，愷樂爸爸曾經在《娛樂百分百》上直問羅志祥「何時下聘？」，小豬也在節目上大方送贈CHANEL名牌袋予愷樂。

愷樂轉型後簽約成為羅志祥旗下唯一藝人，當年上《康熙來了》宣傳寫真集時，分享自己在夏威夷拍攝性感照時，羅志祥全程監場，小S當時直言愷樂有「老闆娘級的待遇」，更說羅志祥是為愛開公司，兩人的緋聞傳了數年。即使他們有過於親密的行為，也可以「節目效果」為由解釋，讓發展地下情的正宮即使看出端倪，也無從入手。

凡曖昧過必留下痕跡，點擊看小豬與愷樂過去在熒幕前的曖昧時刻：

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3.傻大姐性格難提防

大眾對第三者的印象總是妖艷，愷樂卻恰恰相反，在熒幕前的她清純可愛，更是「傻大姐」性格，看起來天真、沒有機心，不論觀眾還是同事都對她印象很好。這樣看起來單純的第三者最難提防，因為你往往猜不到她會成為第三者。即使憑直覺猜測，找到蛛絲馬跡，身邊人可能也會因為對她的好印象而勸你「不要多疑」。

愷樂在很多人心中是傻大姐。（IG@butterfly092288）

4.不鋪張不進取

小豬與愷樂認識多年，甚至比認識周揚青還要早。兩人既是同事又是朋友，愷樂自然對小豬的感情事瞭如指掌，她清楚明白對方有女友，仍成為第三者，自然懂得避忌，不讓關係曝光。而且她很懂得自己的「位置」，恰如其分地當第三者，不鋪張、不進取，這樣的不倫關係反而可以更加長久。