韓劇《夫妻的世界》收視連連報捷，目前播出第8集，成為同時段劇集中的收視冠軍。作為「大婆」的金喜愛與丈夫朴海俊離婚，並且成功爭奪兒子的撫養權，讓觀眾大快人心。然而，第三者韓素希卻意外地頑強，與朴海俊結婚生下女兒後強勢回歸，看似要對金喜愛報復。

第三者韓素希與朴海俊結婚生下女兒，似乎是贏家？（《夫妻的世界》劇照）

韓素希被稱「最強第三者」，屢屢挑釁正宮金喜愛，在朴海俊面前溫柔可人，讓觀眾看得咬牙切齒。如此誇張的劇情不僅在韓劇中出現，在韓國娛樂圈中也正在上演，憑電影《獨自在夜晚的海邊》獲得第67屆柏林國際影展影后的演員金敏喜，與已婚導演洪尚秀發展婚外情，這個現實中的第三者，甚至比戲劇中的更加強悍。

韓國女演員金敏喜。（Getty）

她的愛情是飛蛾撲火

在充滿標緻臉孔的韓國娛樂圈中，金敏喜不算漂亮，卻有無法取替的獨特魅力，從情史大概可以略懂一二，她被稱「男神收割機」，曾與李政宰、李洙赫、趙寅成拍拖，在電影中的她一眸一笑都很攝人，柏林影展的評審形容她是「讓人目光無法從她身上移開」。對演戲的渴望，讓她成為出色的演員，諷刺的是，當她把人生活得如電影般轟烈時，從此聲名狼藉。2015年拍攝洪尚秀的電影《這時對，那時錯》，愛上這個比她大22歲的男人，縱然是不倫戀，他們也從未想過埋藏，金敏喜雖是第三者，對愛情也是不容於人。

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他們毫不避忌地出雙入對，最終惹來媒體報導，把這段三角戀放在鎂光燈下，洪尚秀和金敏喜沒有上演愧疚、道歉的戲碼，反而大方承認兩人正在拍拖，在試映會展示情侶戒指，直言「我們是真心相愛」。在67屆柏林國際影展的頒獎台上，金敏喜拿着最佳女演員獎向導演洪尚秀道謝，更大膽示愛「我尊敬他，我愛他」。飛蛾撲火很悲壯，明知這段愛情會為她帶來不堪下場，她仍願愛得死去活來。韓國的父權風氣一直存在，婚外情公開後，金敏喜失去所有接廣告的機會，更被廣告商以損害品牌形象索償。而她成了洪尚秀的「專屬女主角」，因為沒有其他導員願意聘用她。反之，洪尚秀的事業卻沒有太大影響，最近更在柏林影展奪得最佳導演。

洪尚秀最近在柏林影展獲獎。（Getty）

正宮拒離婚等他回家

兩人認愛之後，常常高調出席公開場合，他們愛得越甜蜜，與洪尚秀結婚三十多年的妻子便越心痛，她接受MBC節目《Real Story Eye》訪問時坦言「我們活在地獄裏，他卻幸福看着金敏喜。」縱然丈夫出軌，她亦未能像劇中金喜愛般狠下決心離婚，「雖然這聽起來很荒謬，但我仍有種感覺，他還會回來，就算很累，我還是想為這段婚姻努力。」洪尚秀卻沒有顧念舊情，主動向法院申請離婚，妻子依然拒絕離婚，法院最後駁回洪尚秀的離婚訴訟，主因是不允許導致婚姻破裂的配偶方提出離婚。

洪尚秀的妻子受訪，表示會等丈夫回家。（節目截圖）

洪尚秀與金敏喜一度在2018年傳出分手消息，但兩人都沒有公開回應。直至最近，洪尚秀牽着金敏喜一起出席柏林影展，獲得最佳導演時更與她擁抱，兩人的關係依然撲朔迷離，結局會如何，相信無人猜得到。