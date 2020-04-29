女生和心儀對象約會通常都想要留下好印象，可是又怕做錯什麽舉動會讓對方反感，所以想要約會成功就要靠一些「小心機」舉動讓心儀的他也對你印象深刻！

想要增強愛情好感度，女生不妨在約會時耍點「小心機」,令對方悄悄喜歡上你。(《原諒他77次》劇照 )

日本節目《あざとくて何が悪いの》在最近播出的一集中就調查了667名20到40歲的男女，找出一些被認為刻意做出來的「小心機」行為，目的是讓異性在你面前輕易就卸下心防，甚至會對你心生好感！

約會時的「小心機」舉動可以讓心儀的男生對你產生好感。（《あざとくて何が悪いの》截圖）

1. 不經意的可愛動作吸引對方

男生對於可愛的女生大部分都抵抗不了，有時候女生不經意間做出的一些可愛動作更會讓男生怦然心動，在影片中的女生則是自然地咬著叉子專心聆聽男生的問題，就連男主持都認為這個動作很可愛，讓男生感覺這個女生親切又好相處。

女生不經意間做出的可愛動作會讓男生怦然心動。（《あざとくて何が悪いの》截圖）

2. 迎合男生喜歡的東西

想要拉近和男生之間的距離，只要説一些他們感興趣的話題又或者裝作自己也很喜歡做男生會做的事情，讓異性感到新奇和意外，就成功引起了他們的注意，還可以同時引起男生的遐想。

聊天時説一些迎合男生的話題會引起他們的注意和好奇。（《あざとくて何が悪いの》截圖）

例如影片中的男生在討論健身話題時，女主角便刻意説自己喜歡桑拿，讓男生們感到意外，而且還說自己裹著毛巾出一身汗時，立刻引起了男主持們的想象。

影片中女生說自己裹著毛巾出一身汗時，立刻引起男生的遐想。（《あざとくて何が悪いの》截圖）

3. 暗示男生下一次約會

如果在男女聚會中有心儀的對象，不妨可以暗示對方進行下一次的單獨約會，如果對方對你也有意思，自己就成功製造了單獨相處的時間。影片中的女生提到桑拿話題時就表示很想再去，結果就引起了男生的回應，然後女生就很自然地邀請男生一起去，整個過程不會顯得刻意又尷尬，果然是需要點技巧。

利用共同的興趣暗示和邀請對方進行下一次的單獨約會。（《あざとくて何が悪いの》截圖）

4. 借用對方身上的物品

對於心儀或者想要關注更多的異性，女生都會很想跟他們有更多的接觸，可以學習影片中的女生，藉由稱讚對方身上的物件，讓男生感覺到自己有品味，同時也可以產生接觸的機會，因為男生有可能會借給你試戴或試穿，這樣就可以瞬間縮短距離，增加親切感，和不小心喝到同一杯飲品間接接吻有異曲同工之妙。

影片中的女生先是稱讚對方身上的帽子，讓男生感到自己有品位。（《あざとくて何が悪いの》截圖）

按圖看餘下4個約會「小心機」舉動：