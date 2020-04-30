新冠肺炎持續蔓延，不少明星也取消工作留家抗疫，因而令豪宅曝光。李蘊婚後專心相夫教子，淡出娛樂圈。日前她於社交平台分享生活日常，新屋光是客廳已大得驚人。

28歲的李蘊於2015年與內地內地金融才俊David於倫敦秘密註冊結婚，現定居廣州。（IG＠renee0727）

28歲的李蘊於2015年與內地內地金融才俊David於倫敦秘密註冊結婚，至今已是兩子之母，一家四口組成幸福家庭。由於David於廣州工作，李蘊需要來回香港與內地，不過她於產後搬到內地定居，現在已淡出娛樂圈，專心當幸福人妻。日前她搬到新豪宅後大方分享家居環境，5,000呎獨立屋空間廣闊，空曠的花園栽種了名貴的羅漢松。新屋的客廳樓底更至少擁有11呎高，她亦擁有開揚的衣帽間放置衣物與名牌手袋，加上丈夫疼愛有加，生活幸福美滿。

按圖看李蘊的豪宅裝潢：

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李蘊遭前度背叛後 更清楚自己需要怎樣的另一半

李蘊於12歲時以少女組合Cream的身份出道，除了歌唱事業，亦曾參與電視劇拍攝。20歲時與年長15年的台灣魔術師劉謙因合作節目《魔法擂台》而墜入愛河，當時有媒體拍下她飛往台灣與男方慶祝生日的照片而令戀情曝光。不過兩人因為經常分隔兩地，加上劉謙出軌，感情只維持了11個月，最後和平分手。

李蘊於分手後接受訪問時表示，兩人交往前曾被勸告要三思。她從朋友處已聞劉謙花心，不過愛情令人盲目，自己選擇了相信對方。她認為人需有經歷才會成長，希望將來的另一半可以給予她絕對的安全感。當她遇到誠實可靠的David時，交往三個月便認定他可以付托終生。

李蘊曾經遭遇前度背叛後更清楚自己需要怎樣的另一半（IG＠renee0727）

自從兩人交往後，李蘊被問及與David的發展時總是面露幸福笑臉。交往三個月便已視對方為結婚對像，又表示希望於30歲前組織家庭。她稱讚David踏實上進，且對她呵護備至，最重要是能給予自己安全感。結果兩人交往半年便秘密閃婚，婚後誕下一子一女，四人家庭幸福溫馨。她不時於IG分享家庭照，獲網民稱贊仍然童顏，保養得宜。

按圖看李蘊的家庭照：